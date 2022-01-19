Hobi bahçelerine dadanan hırsızı jandarma suçüstü yakaladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hobi bahçelerine dadanan hırsızı jandarma suçüstü yakaladı

Hobi bahçelerine dadanan hırsızı jandarma suçüstü yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Sincan ilçesinde hobi bahçelerinden hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde hobi bahçelerinden hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Yenikayı Mahallesi'ndeki hobi bahçelerinde yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatan Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye güvenlik kameraları yerleştirdi. Bölgeyi güvenlik kameraları ile takip eden jandarma ekipleri, bir kişinin hobi bahçelerinden hırsızlık yaptığını tespit ederek kısa sürede olay yerine ulaştı. Jandarma ekipleri, K.Ç. isimli şüpheliyi suçüstü olay yerinde yakaladı. Zanlının kendisini çektiğini gördüğü güvenlik kamerasını da kırdığı belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Ankara, Sincan, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title