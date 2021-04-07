Hobi bahçeleri yıkılacak mı?

Hobi bahçeleri yıkılacak mı? Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile hobi bahçeleri düzenlemleri gündeme geldi. Hobi bahçesi ne demek? Hobi bahçeleri nedir?

Hobi bahçeleri genellikle bireysel olarak yapılan bir aktivite gibi dursa da, bu uygulama için çeşitli düzenlemeler bulunuyor. Hobi bahçesi ne demek, ne zaman ortaya çıktı? Hobi bahçeleri yasası var mı, çıktı mı?

HOBİ BAHÇELERİ NE DEMEK?

Günümüz hobi bahçeleri daha çok belediyelerin alt yapısını hazırlayıp küçük parçalara böldüğü kiralık topraklarda sebze ve meyve yetiştiriciliğininn yapılmasını sağladığı alanlardır.

Söz konusu bahçeler, ilk olarak Amerika'da ortaya çıkmış ve ABD hükümeti I. Dünya Savaşı boyunca insanları ''özgürlük bahçelerinde'' kendi yiyeceklerini üretmeye teşvik etmiştir. Böylece her vatandaş savaş mücadelesine katkı sağlayabiliyordu. 1930'lardaki büyük buhran boyunca insanların morallerini yüksek tutmak ve kendi taze gıdalarını üretmelerini sağlamak için ''rahatlama bahçeleri'' kurulmuştur. İkinci dünya savaşında da aynı gaye ile hobi bahçeleri devreye girdi.

1960'larda ve 1970'lerde hobi bahçeleri, hem doğa ile iç içe olmak hem de sebze ve meyve üretiminde kullanılan böcek ilaçlarının miktarı hakkında artan endişeleri ortadan kaldırmak için tekrar popüler hale geldi. 2007 mali krizinden sonra dünya çapında hobi bahçeciliği yeniden güçlendi.

HOBİ BAHÇELERİ YASASI ÇIKTI MI?

"Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı"nda yer alan hobi bahçelerine yönelik düzenlemeler de ertelenmiş oldu.Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, tasarının sivil toplum örgütleri ile birlikte ele alınarak daha kapsamlı ve daha kapsayıcı şekilde yeniden Meclis'e getirileceğini ifade etti.

Özellikle hobi bahçelerini ilgilendiren o düzenlemeleri kısaca şöyle özetleyebiliriz:

1- İmar planlarında tarımsal niteliği korunacak alan olarak ayrılan yerler ile kamu yararı kararı alınarak tarım dışı amaçla kullanım izni verilen yerler, yeniden izin alınmaksızın bu amaç dışında kullanılamayacak ve planlanamayacak.

2- Tarımsal amaçlı arazi kullanımlarında, tarımsal amaçlı arazi kullanım plân ve projelerine uyulması zorunlu olacak. Bu plân veya projelere aykırı hareket edilmesi halinde yani tarım arazisine hobi bahçesi kurulması durumunda valilikçe resen tespit yaptırılarak sorumlulara; 1000 Türk Lirası'ndan az olmamak kaydıyla bozulan arazinin her metrekaresi için 10 Türk Lirası idarî para cezası uygulanacak.

3- Projeye uygunluk sağlanması için azami 2 ay süre verilecek. Hobi bahçesi büyük ova koruma alanlarında ise bu cezalar iki katı olarak uygulanacak.

4- Bu sürenin sonunda aykırı kullanımların devam etmesi durumunda; valilikçe faaliyet durdurulacak ve belirtilen idarî para cezası üç katı olarak uygulanacak.

5- İzinsiz bütün yapılar, masrafları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanmak kaydıyla, bir ay içinde belediyeler veya il özel idareleri tarafından yıkılacak. Arazi yeniden tarımsal üretime uygun hale getirilecek. Arazinin tarımsal üretime uygun hale getirilmesi için yıkım ve temizleme masrafları sorumlulardan bakanlıkça genel hükümlere göre tahsil edilecek.

6- Hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen bir ay içinde belediye veya il özel idarelerince yıkılmayan yapılar, yıkım masrafları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanmak üzere bakanlıkça yıkılabilir veya yıktırılabilir. Yıkım masrafları %100 fazlası ile ilgili belediye veya İl Özel İdaresi'nden tahsil edilecek. Bu şekilde tahsil edilememesi halinde belediyelerin veya il özel idarelerinin Hazine veya İller Bankası ödeneklerinden kesilecek.

HOBİ BAHÇELERİ YIKILICAK MI?

Yasanın çıkarılması konusunda büyük çaba gösterilirken Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, tarım arazilerine kurulmuş hobi bahçelerinin kesinlikle yıkılacağını söylüyor.

İZMİR'DE HOBİ BAHÇELERİNE KURULAN EVLER YIKILIYOR

İzmir'in Menderes ilçesinde 'hobi bahçesi' adı altında alınan alanlara inşa edilen yapılar, belediye ekiplerince yıkılacak.

Menderes ilçesinde 200 ile 500 metrekare arasında parsellere bölünerek kurulan kooperatiflere üye olanlara noter satışıyla verilen hobi bahçelerinde inşa edilen yapılar için yıkım kararı alındı. 'Hobi bahçelerine' yönelik kanun teklfinin yasalaşması üzerine İzmir Valiliği, belediyelere 'gerekenin' yapılması için tebligat gönderdi. Menderes Belediyesi de ilçelerindeki hobi bahçelerinin sahiplerine ceza kesti. Ardından da yıkım kararı aldı.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, hobi bahçeleriyle ilgili kanunun çıkması üzerine kendilerine Valilik tarafından gerekli işlemlerin yapılması için tebliğ geldiğini ifade ederek, şunları söyledi

İlçemizde 5 bine yakın hobi bahçesi var. Valilikten gelen yazı üzerine ilçemizde bulunan hobi bahçelerine ceza kesmek zorunda kaldık. Şimdi de yıkıma başlayacağız. Hobi bahçeleri konusunda hiçbir şekilde taviz verilmiyor. Eğer bunu yapmazsak Valilik tarafından soruşturma açılacak. Hakkında yıkım kararı olan yapıları yıkmazsak eğer Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yıkım gerçekleştirilecek ve yıkım masrafları yüzde 100 fazlası ile belediyelerden alınacak. Hal böyle olunca biz de hobi bahçelerini yıkıma sevk etmek zorunda kaldık, önümüzdeki aylarda bu yapılar planlı şekilde, program dahilinde yıkılacak. Vatandaşlarımızın da hobi bahçelerine itibar etmemesini istiyoruz.

Hobi Bahçeleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Yılmaz ise, Menderes genelinde yaklaşık 5 bin bahçemiz var. Bu alanlar milli servet niteliği taşıyor Biz bu alanların tekrar tarım alanı olarak kullanılacağını düşünmüyoruz dedi.

Hobi bahçesi sahibi Tuğba Tekin de Çocuklarımız toprakla buluşsun istedik. Huzur bulmak istedik. Yıkım değil, çözüm istiyoruz diye konuştu.