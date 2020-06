Hobi Bahçeleri Küçükçekmecelileri doğayla ve toprakla buluşturuyor Küçükçekmeceliler, İstanbul'un göbeğinde doğayla iç içe hobi bahçelerinde toprakla uğraşarak, doğaya, yeşile ve toprağa özlemini gideriyor.

Küçükçekmece Belediyesi, Atakent Mahallesi'nde 40 metrekarelik parsellerden oluşan 266 adet bahçede, vatandaşlara kendi yetiştirdikleri sebze ve meyveleri sofralarına götürme imkanı sağlıyor. Normalleşme adımlarının ardından korona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde bahçeye günde 3'erli gruplar halinde alınmak şartıyla bahçeler, kullanıma açıldı. Doğal ve mevsiminde ürünleri kendi elleriyle kendi bahçelerinde yetiştirme fırsatı bulan Küçükçekmeceliler, yaz, kış ekim yapılabilen bu tarlacıklarda şehir hayatından kendilerini arındırıyor.

"Evde çok sıkıldık, burası bizim için deşarj yeri"

Mahalle sakinlerinden olan Ali Tuncer, "Evde sıkıldığımız için buraya geliyoruz. Gelip burada toprakla uğraşıyoruz fide dikiyoruz. Normalleşme sürecinden sonra burada zaman geçirmeye gayret ediyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Domates, biber, salata, ay çekirdeği vb. şeyler ekiyoruz. Burada çayımızı kahvemizi içiyoruz. Evde çok sıkıldık. Burası artık bizim için deşarj yeri. Normalleşme sürecine kadar zaten açılmadı. Daha sonrada bazı parselleri atlayarak sosyal mesafe açısından o şekilde önlemler alındı" şeklinde konuştu.

"Sıkıldığımızda kahveye gideceğimize buraya geliyoruz biz"

Mahalle sakinlerinden olan Ali Haydar Doğuer, "6 senedir hobi bahçesini kullanıyorum. Olabilecek her şeyi dikiyoruz. En dar alanda çok verim almaya çalışıyoruz. Yeterli yer diyebilmek için en az 100 metrekare parsel olsa daha güzel şeyler olur. Ama şu an çok küçük olduğu için böyle çok minimalize olmuş bir şekilde ekip biçiyoruz. Pandemiden sonra iyi geldi. Her zaman iyi geliyor burası. Sıkıldığından kaçacak bir yer arıyorsan kahveye falan gideceğimize buraya geliyoruz biz. Çayımızı demleyip arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA