Hobi bahçeleri kapatıldı Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, yeni tip korona virüs karşı alınan önlemler kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı hobi bahçelerini kullanıma kapattı.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, yeni tip korona virüs karşı alınan önlemler kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı hobi bahçelerini kullanıma kapattı.

Dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren, vatandaşlara belediyeye gelmeden işlemlerini evlerinden yapabileceklerine dair açıklamalar yapan, cadde ve sokakları yıkayarak dezenfekte eden Odunpazarı Belediyesi, aldığı önlemlere yenilerini ekledi. Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı hobi bahçelerini, salgın tehlikesi geçene kadar, kullanıma kapatma kararı aldı. Korona virüse karşı Odunpazarı Belediyesi olarak gerekli çalışmaları yürüttüklerini belirten yetkililer, vatandaşların sağlığını korumak için böyle bir önlemi almak zorunda kaldıklarını söyledi. Ayrıca yetkililer, hobi bahçeleri için henüz para yatırmayan vatandaşlar ise ücretlerini daha sonra yatırabileceğini de belirtti. 7'den 70'e tüm vatandaşlara bir kez daha 'Evde Kal' çağrısı yapan yetkililer, vatandaşlardan bireysel sorumluluklarını yerine getirmesini ve hijyen kurallarına uymasını istedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA