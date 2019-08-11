Hobi amaçlı yetiştirdi şimdi çiftçiye kazandırmaya çalışıyor

11.08.2019 13:05

Karaman'da evinin bahçesinde hobi amaçlı meyve ve sebze yetiştiren Recep Gürsoy, fidelerini Hollanda'dan getirtip yetiştirdiği Frenk üzümünü şimdi Karaman'da çiftçilere alternatif ürün olarak kazandırmaya çalışıyor.

Karaman'da esnaflık yapan Recep Gürsoy, apartman hayatından sıkılınca 15 yıl önce Şeyh Şamil Mahallesi'nde aldığı arsaya bahçeli bir ev yaptı.

Evin bahçesine kendi ihtiyaçlarının belli bir kısmını karşılamak için çeşit çeşit meyve, sebze ve aromatik bitki eken Gürsoy, gününün büyük bir bölümünü burada geçirmeye başladı.

Yaklaşık 10 yıl önce Hollanda'dan izine gelecek bir akrabasından Karaman'da yetişebilecek fakat kentte üretimi bulunmayan bir bitki getirmesini isteyen Gürsoy, bu isteğini kırmayan akrabasının getirdiği 3 Frenk üzümü fidesini bahçesine ekti.

Yetiştirdiği fidelerden meyve almayı başaran Gürsoy, zaman içinde fideleri de çoğaltarak, alternatif bir ürün olması için bölgede üretim yapan çiftçilere dağıtıyor.

Gürsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bitkilerle uğraşmayı çok sevdiğini, fakat geçmişte şartların elverişsiz olması nedeniyle bunu çok fazla gerçekleştiremediğini söyledi.

Bunun üzerine hobi amaçlı da olsa ekip biçmek için bahçeli bir ev yaptırdığını ifade eden Gürsoy, "Evimin 100 metrekareye yakın bir bahçesi var. Bu bahçede çeşitli sebze, meyve ve aromatik bitkiler yetiştiriyorum." dedi.

"Karaman'da sadece benim bahçemde var"

Gürsoy, bahçede Karaman'da üretimi bulunmayan veya az bulunan çeşitleri yetiştirmeye çalıştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hollanda'da yaşayan bir akrabam 10 sene önce izne gelirken bana 'ne getiriyim?' diye sordu. Ben de Karaman'da bugüne kadar olmayan bir bitki getirmesini söyledim. O da 3 frenk üzümü fidesi getirdi. Bunları bahçeme ektim. Birkaç sene sonra ürün vermeye başladı. Çekirdeklerinden fide üretip ektim. Onlar da büyüdü ve bahçemin dört bir yanında Fren üzümü asması bulunuyor. Karaman'da sadece benim bahçemde var. Getirisi oldukça yüksek bir ürün. Şimdi yetiştirdiğim Frenk üzümlerini fidelerini üretip dağıtıyorum. Fideleri verdiğim çiftçiler de deneme amaçlı ektiler. Amacım, Frenk üzümünün üretiminin yaygınlaşmasını sağlayarak, bölge çiftçisine alternatif ürün kazandırmak."

Frenk üzümünün büyük alışveriş merkezlerinde oldukça yüksek fiyatlardan satılan bir ürün olduğunu anlatan Gürsoy, "Neden burada da bolca yetiştirilip, çiftçiler için bir gelir kapısı olmasın" ifadelerini kullandı.

"Çok sayıda çiftçi tarlasına ekti"

Gürsoy, Frenk üzümünün sağlığa da bir çok faydası olan bir ürün olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Frenk üzümü B ve C vitaminleri yönünden çok zengin bir meyve. Lif oranı da çok yüksek ve ateş düşürücü özelliği var. Sindirim sistemini rahatlatması, romatizmal hastalıklarına iyi gelmesi, iştah açması, ağız yaralarını gidermesi gibi birçok özelliği var. Elimden geldiği kadar bu meyveyi çiftçilere tanıtıp, ilimizde üretiminin yaygınlaşması için çabalayacağım. Bunda başarılı olacağıma inanıyorum. Çünkü çok sayıda çiftçi tarlasına ekti. Yakın zamanda Frenk üzümü bölgenin yeni ürünü olur inşallah."

Kaynak: AA