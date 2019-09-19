Hobi amacıyla kurdukları serada 30 çeşit meyve ve sebze ürettiler

19.09.2019 12:12

Ardahan'ın Göle ilçesinde oturan Fevzi ve Filiz Topçu çifti, tarımın iklim şartları açısından zor olduğu ilçede hobi amaçlı kurdukları serada kavun ve karpuzdan kiraz ve duta kadar 30 çeşit meyve ile sebze üreterek, emek verilince yörede bir çok tarım ürününün yetiştirilebileceğini göstererek vatandaşlara örnek oldu.

Göle ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Fevzi Topçu ve eşi Filiz Topçu, 2 yıl önce sıfırın altında 35,9 derece soğuk hava ile yurtta soğuk hava rekoru kırılan ilçede, özellikle bir çok tarım ürününün ihtiyaç duyduğu sıcak hava şartlarının uzun sürmemesi başta olmak üzere iklim şartlarının tarımı zorlaştırmasına rağmen hobi amacıyla sebze ve meyve üretmeye karar verdi.

Ev ihtiyaçlarını karşılamak için kurdukları sera ile bahçelerine çeşitli meyve ve sebzeler eken Topçu çifti, aralarında sıcak iklimde yetişen kavun ve karpuzun da bulunduğu 30 çeşit meyve ve sebze üretti.

Topçu çifti böylece hem evlerinin meyve ve sebze ihtiyacını karşıladı hem de ürettikleri ürünlerle yörede tarımın yapılabileceğini göstererek çevresindekilere örnek oldu.

Fevzi Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hobi olarak kurduğu sera ve bahçesinde meyve sebze üretmeye başladığını ve azimle çalışarak verim aldığını aktardı.

Göle'de tarımda başarılı olmak için emek vermek gerektiğini anlatan Topçu, "Buranın toprağı sıkıdır, biz bunu doğal gübre ile yumuşattık. Bu toprağı işlemek, emek vermek lazım. Toprağın çapasını yapacaksın ve günlük çocuk gibi bakacaksın, bunu yaptığında ürünü alıyorsun. Benim için bir hobiydi ama şimdi bir bahçe oldu. Ben bu alanda yetiştirdiğim için kışlık turşudan patatesine, soğanına kadar hiçbir şeye para vermiyorum." diye konuştu.

Topçu, bahçesinde otuz çeşit meyve ve sebze yetiştirdiğini ifade ederek, salatalık gibi sebzelerde bir sezonda iki kez ürün aldığını anlattı.

Fevzi Topçu'nun eşi Filiz Topçu da tarımın oldukça zor olduğu ilçelerinde meyve ve sebze yetiştiriciliğine tamamen hobi amacıyla başladıklarını vurguladı.

"Olmazsa olmazı başardık"

Gelinen noktada iyi bir sonuç elde etmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Filiz Topçu, şunları kaydetti:

"Karpuzdan, biberine kadar birçok ürün yetiştirdik, olmazsa olmazı başardık, dut yetiştirdik. Kiraz, vişne oldu. Demek ki Göle'de her şey olabiliyor. Bu sadece çalışmaya, azme, gayrete bağlı. Özellikle bayanlar için çok güzel bir iş, biz kışın da sebzeye para vermiyoruz, kendi bağımızdan alıyoruz."

Filiz Topçu, Göle'de aynı zamanda esnaflık yaptığını, toprakla uğraşmanın kendilerini tedavi ettiğine inandığını dile getirerek, "Toprakla uğraşmak psikolojik olarak insanı tedavi ediyor. Bu uğraş eşime ve bana çok iyi geldi, insan toprakla uğraşınca rahatlıyor. Bahçemizde çam ağaçlarında da küçücük bir de orman oluşturduk." ifadelerini kullandı.

"Sıcak bölgenin meyvesini Göle'de yetiştirmek emek ister"

Bahçede inceleme yapan Ardahan Tarım ve Orman İl Müdürü Turgay Şişman da elde edilen ürünlerin büyük bir emek istediğini söyledi.

Fevzi Topçu ve ailesini tebrik eden Şişman, "Bize düşen Topçu ailesini tebrik etmektir. Büyük emek verilmiş ve güzel başarı elde edilmiş. Sıcak bölgenin meyvesini Göle'de yetiştirmek emek ister. Eğer aile bizden destek isterse tabi ki destek oluruz. Topçu ailesinin bu uğraşı ve ürettiği ürünler yöre için de örnek teşkil ediyor." dedi.

Kaynak: AA