Hobbit evlerinin yanına Karayip Korsanları gemisi 'Kara İnci'

Denize kıyısı bulunmayan Sivas'ta 'Düşler Bahçesi' isimli parkta inşa edilen Karayip Korsanları filminde ki Kara İnci gemisinin benzeri görenlerin dikkatini çekiyor

SİVAS - Denize kıyısı bulunmayan Sivas'ta 'Düşler Bahçesi' isimli parkta inşa edilen Karayip Korsanları filmindeki Kara İnci gemisinin benzeri görenlerin dikkatini çekiyor.

Sivas'ta girişimci bir firma tarafından inşa edilen 'Düşler Bahçesi' isimli restoran park, alışılmışın dışındaki görüntüsü ile dikkat çekiyor. Karayip Korsanları isimli filmde kullanılan Kara İnci isimli geminin bir benzerinin inşa edildiği park, hobbit evleri, antika arabaları, çizgi film dekorlarını aratmayan evleri ile masallara konu olan mekanları andırıyor. Yapımı 1.5 yıl süren ve geçtiğimiz günlerde tamamlanarak hizmete açılan restoran park çocukların ve meraklıların ilgi odağı oldu.

Firma temsilci Oktay Üner, beklide Türkiye'de başka bir örneği bulunmayan projeleri ile çocukları mutlu etmeyi amaçladıklarını dile getirip, "Bu tesis güzel oldu. Misafirlerimiz de memnun. Görenler çok mutlu oluyorlar. Türkiye'de örneği olmayan farklı bir şey oldu. Adı ile müsemma bir yer oldu. Özellikle çocukların ve çocuklu ailelerin ilgisini çekiyor. Bünyemizde 20 metrelik dev bir korsan gemisi var. Karayip korsanlarında ki gemiden etkilenerek inşa edildi. Ayrıca hobbit evleri mevcut. Masal parkı diye adlandırdığımız masal parkımız var. İçinde masal evleri, ağaç evler mevcut. Nostaljik arabalar, trenler, farklı oturma alanları var. Zaten ırmağın kenarında bir tesis olması çocukların ve çocukla ailelerinin dikkatini çekiyor. Burası bir restoran. Aynı zamanda da kafe olarak hizmet veriyoruz. Bu tesisin çıkış noktası, çocuklarımıza hitap edecek bir yer olmasını arzu ettik. Çocukların ilgisini çekecek imkanlar oluşturduk. Türkiye'de buna benzer yerler var fakat bu kadar detaylı olduğunu düşünmüyorum. "dedi.