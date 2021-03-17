HKÜ ve İKA, TRC1 bölgesi turizminin görsel hafızasını oluşturacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

HKÜ ve İKA, TRC1 bölgesi turizminin görsel hafızasını oluşturacak

17.03.2021 12:35 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:07
HKÜ ve İKA, TRC1 bölgesi turizminin görsel hafızasını oluşturacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) arasında, TRC1 Bölgesindeki (Gaziantep, Kilis, Adıyaman) turizm destinasyonları ve değerlerinin ulusal ve ulusal düzeyde tanıtımına katkı sağlayacak görsel içeriklerin üretilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) arasında, TRC1 Bölgesindeki (Gaziantep, Kilis, Adıyaman) turizm destinasyonları ve değerlerinin ulusal ve ulusal düzeyde tanıtımına katkı sağlayacak görsel içeriklerin üretilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

İki kurum arasında imzalanan protokolün imzalarını; HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ile İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz attı. İmzalanan protokol ile Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te mevcut bulunan ve özellikle turizm sektörü için önem arz eden her türlü unsurun, HKÜ İletişim Fakültesi'nde öğrenim gören ve görsel iletişim üzerine odaklanan öğrencilerin bakış açısıyla görüntülenmesi ve bu görüntüler ile bölgenin turizm imajının zenginleştirilmesi amaçlanıyor.

İmza töreninde İş Birliği Protokolü'nün önemine değinen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, TRC1 bölgesinde önemli bir görsel hafıza oluşturmak suretiyle turizm sektörüne büyük katkı yapacak bu projenin, HKÜ öğrencilerinin teorik bilgilerini de pratiğe dönüştürebilmeleri ve somutlaştırabilmeleri için büyük bir fırsat oluşturduğuna dikkat çekerek, protokolün hayırlı olmasını diledi.

İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, "İletişim fakültesi öğrencilerinin kültürel mirasımızı tanımaları ve sahiplenmeleri bizler için ve turizmimiz için çok önemli. İKA olarak HKÜ'nün konu hakkındaki tecrübesini TRC1 bölgesine yansıtmak istiyoruz. Bu proje kapsamında üretilecek profesyonel görsellerle, TRC1 bölgemizin turizm sektöründeki cazibesinin artacağına inanıyoruz" dedi.

Tören katılan HKÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ise, "Bu proje ile TRC1 bölgesi ve öğrencilerimiz büyük kazanımlar elde edecek. İKA ile birlikte çalışmak ve üretmek öğrencilerimiz ve öğretim elamanlarımız için çok değerli. İKA'ya teşekkür ediyoruz. Bizim için çok verimli bir proje olacak" diye konuştu. - GAZİANTEP

HKÜ ve İKA, TRC1 bölgesi turizminin görsel hafızasını oluşturacak
HKÜ ve İKA, TRC1 bölgesi turizminin görsel hafızasını oluşturacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Fuat Oktay Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Nükhet Duru Pelin Öztekin
Spor Mesut Özil Deniz Türüç Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: HKÜ ve İKA, TRC1 bölgesi turizminin görsel hafızasını oluşturacak - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 13:12:00. #1.14#
title