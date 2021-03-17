HKÜ ve İKA, TRC1 bölgesi turizminin görsel hafızasını oluşturacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) arasında, TRC1 Bölgesindeki (Gaziantep, Kilis, Adıyaman) turizm destinasyonları ve değerlerinin ulusal ve ulusal düzeyde tanıtımına katkı sağlayacak görsel içeriklerin üretilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) arasında, TRC1 Bölgesindeki (Gaziantep, Kilis, Adıyaman) turizm destinasyonları ve değerlerinin ulusal ve ulusal düzeyde tanıtımına katkı sağlayacak görsel içeriklerin üretilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

İki kurum arasında imzalanan protokolün imzalarını; HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ile İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz attı. İmzalanan protokol ile Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te mevcut bulunan ve özellikle turizm sektörü için önem arz eden her türlü unsurun, HKÜ İletişim Fakültesi'nde öğrenim gören ve görsel iletişim üzerine odaklanan öğrencilerin bakış açısıyla görüntülenmesi ve bu görüntüler ile bölgenin turizm imajının zenginleştirilmesi amaçlanıyor.

İmza töreninde İş Birliği Protokolü'nün önemine değinen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, TRC1 bölgesinde önemli bir görsel hafıza oluşturmak suretiyle turizm sektörüne büyük katkı yapacak bu projenin, HKÜ öğrencilerinin teorik bilgilerini de pratiğe dönüştürebilmeleri ve somutlaştırabilmeleri için büyük bir fırsat oluşturduğuna dikkat çekerek, protokolün hayırlı olmasını diledi.

İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, "İletişim fakültesi öğrencilerinin kültürel mirasımızı tanımaları ve sahiplenmeleri bizler için ve turizmimiz için çok önemli. İKA olarak HKÜ'nün konu hakkındaki tecrübesini TRC1 bölgesine yansıtmak istiyoruz. Bu proje kapsamında üretilecek profesyonel görsellerle, TRC1 bölgemizin turizm sektöründeki cazibesinin artacağına inanıyoruz" dedi.

Tören katılan HKÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ise, "Bu proje ile TRC1 bölgesi ve öğrencilerimiz büyük kazanımlar elde edecek. İKA ile birlikte çalışmak ve üretmek öğrencilerimiz ve öğretim elamanlarımız için çok değerli. İKA'ya teşekkür ediyoruz. Bizim için çok verimli bir proje olacak" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı