HKÜ Üniversite adaylarıyla buluşuyor

24.02.2020 12:13 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:13

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), "Senin Yerin Bu Kampüs" sloganı ile Türkiye'nin birçok ilinde düzenlenen "Üniversite Eğitim ve Kariyer Fuarları"na katılmaya devam ediyor. Üniversite adaylarına desteğini sürdüren HKÜ bu bağlamda, Gaziantep'te öğrencilerle buluştu.



Üniversite eğitim ve kariyer fuarlarına katılmayı sürdüren HKÜ, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen etkinlikte rehber öğretmenler ve üniversite adaylarıyla bir araya geldi. HKÜ'nün uzman kadrosu fuara gelen adaylara üniversitenin fiziki, sosyal, kültürel faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Türkiye genelinde vakıf ve devlet üniversiteleri, meslek yüksekokulları ve yurtdışıdan gelen üniversiteleri bir araya toplayan eğitim fuarlarında adaylar; daha doğru ve isabetli karar verme, tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler, fakülteler ve bölümler hakkında bilgi edinme fırsatı yakaladı.



Türkiye genelinde birçok şehirde düzenlenen eğitim ve kariyer fuarlarına katılan HKÜ, Gaziantep'te öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Her yıl yenilenen tanıtım materyalleri ile ziyaretçilerin dikkatlerini çeken HKÜ, fuara katılan öğrencilerin ve öğretmenlerin uğrak noktası oldu. Eğitim ve kariyer fuarına gelen üniversite adayları, fakülteler, yüksekokullar, bölümler, kontenjanlar, burslar, indirimler, derece bursları, uluslararası değişim programları, yurt dışı eğitim olanakları, çift anadal, yandal, yatay/dikey geçiş gibi konularda önemli bilgiler edinmenin yanında merak ettikleri konular hakkında da detaylı bilgiler aldı.



HKÜ her yerde



Öğretim üyeleri ve tanıtım uzmanları ile yüz yüze görüşme imkanı bulan ve her türlü sorularına cevap alan üniversite adaylarına çeşitli hediyeler takdim eden HKÜ, üniversite adaylarına destek olmak amacıyla, 27-28 Şubat Şanlıurfa,2 Mart Mersin,4-5 Mart Adana, 9-10 Mart Hatay,12 Mart İskenderun-Osmaniye, 26-27 Mart Malatya, 30 Mart Diyarbakır, 1 Nisan Mardin, 20-21 Nisan Şanlıurfa ve İstanbul gibi önemli illerde eğitim ve kariyer fuarlarına katılacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA