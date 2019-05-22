Hkü Öğrencisinden Genç Sanat Yarışmasında Başarı Ödülü

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) öğrencisi Melih Saner Küldöken, Kültür ve Turizm Bakanlığının genç tasarımcıların yakın tarih konusunda farkındalık yaratması amacıyla düzenlediği "2019 Milli Mücadele'nin 100. Yılı, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Çıkışı ve Kongreler" konulu "Genç Sanat, 3. Afiş Tasarım Yarışması"nda başarı ödülü aldı.

HKÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümünden mezun olan ve aynı bölümde yüksek lisans öğrencisi olarak öğrenimine devam eden Melih Saner Küldöken, Samsun'da düzenlenen yarışmada ödül kazandı.

Genç tasarımcıları desteklemek, yakın tarih konusunda farkındalık yaratmak, Mustafa Kemal Paşa ile milli mücadele döneminde görev alan kahramanları hatırlamak ve bu konuya ilişkin kalıcı eserler kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmada seçici kurul değerlendirilmesine göre 365 başvuru kabul gördü.

Başarı, mansiyon ve sergileme alanında çalışmaların yapıldığı yarışmada 50 afiş tasarımı ödül aldı.

Başarı alanında ödül alan HKÜ öğrencisi, Bandırma Vapuru'nu simgeleyen kağıt gemi üzerine "Fikirler Ölmez" şeklinde yazı tasarlayarak başarı ödülünün sahibi oldu.

Küldöken, bu yarışmaya katılmasının en önemli nedeninin ilkokul yıllarında öğretmeninin Atatürk'ün Samsun'a çıkışını simgeleyen bir ödev istemesi olduğunu belirtti.

Sınıfın çoğunluğunun Atatürk portreleri, Bandırma Vapuru maketleri yaptığını anlatan Küldöken, "Ben de kağıttan bir gemi yaptım. Öğretmenim, 'Bak Melih, herkes güzel çalışmalar yapmış, sen kağıttan bir kayık yapmışsın. Hem burada Atatürk de yok' dedi. Ben de 'Öğretmenim bu Bandırma Vapuru, Atatürk de bu geminin içinde, daha inmedi' dedim. Aklıma bu çocukluk anım geldi. Posterin görseli kağıttan bir gemi ve üzerinde, 'Fikirler Ölmez' yazısı..." ifadelerini kulandı.

Öte yandan HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen, makamında kabul ettiği Küldöken'i tebrik etti.

Kaynak: AA