HKÜ'den engellilik ve kadın temalı konferans
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HKÜ'den engellilik ve kadın temalı konferans

12.12.2020 16:21 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:25
HKÜ'den engellilik ve kadın temalı konferans

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde engellilik ve kadın temalı program düzenlendi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde engellilik ve kadın temalı program düzenlendi.

"Engellilik ve Kadın" teması başlığında düzenlenen "Bir Konu Bir Konuk" programın moderatörlüğünü HKÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilay Kayhan yaparken, programın konuğu Gaziantep Görme Engelliler Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Ayben Katırcı oldu. Program konuğu Katırcı, bireysel farklılıklar ve bu farklılıklarla birlikte yaşama kültürünün kazandırılması noktasında aile eğitimine değinirken, her bireyin eğitim, sağlık, sosyal yaşama tam ve etkin bir biçimde erişiminin bir insanlık hakkı gereği olduğunu belirtti. Engelli kadınların iş yaşamına katılımlarında girişimciliğin desteklenmesi gerektiğinin de altını çizen Ayben Katırcı, eğitim kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin önemini vurguladı.

"Engeli olsun, olmasın her birey eşit olmalı"

Program moderatörü Doç. Dr. Kayhan, insan hakları gününün önemine ilişkin açıklamalar yaparken, katılımcı ve hakları temel alan toplum yaşamında, engeli olsun olmasın kadın erkek her birey için ayrımcılıktan uzak politikaların izlenmesinin önemini vurguladı. Bu noktada engelli kadınların hayatın her alanında aktif ve tam katılım göstermeleri, eğitim, sağlık, kültür ve sanat alanlarında başarılara imza atabilmeleri, iş yaşamında çabalarının desteklenmesinin altını çizdi.

Yasal düzenlemelerin önemine değinilen programda, engelli kadınların yaşadıkları topluma tam katılımlarının önündeki engellere de vurgu yapıldı. Yaşamın her alanında erişilebilirlik ilkesine dayalı düzenlemeler ve hak temelli uygulamaların önemi belirtildi. - GAZİANTEP

HKÜ'den engellilik ve kadın temalı konferans
HKÜ'den engellilik ve kadın temalı konferans

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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