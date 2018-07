Hkü'de Tercih ve Tanıtım Günleri Başlıyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), tüm akademik kadrosu ile üniversite adaylarına tercihlerinde destek olmak amacıyla 23 Temmuz-14 Ağustos tarihlerinde "Tercih ve Tanıtım Günleri" düzenliyor.

Yeni yapılan YKS-AYT ve TYT sınavlarına giren öğrencilerin sınav sonuçlarının açıklanmasıyla başlayacak olan tercih döneminde, öğrenciler ve ailelere HKÜ tarafından tercih danışmanlığı yapılacak. Üniversite adaylarının tercih döneminde daha doğru adım atmalarını sağlamak ve bilinçli bir şekilde yönlendirmek amacıyla düzenlenen 'Tercih ve Tanıtım Günleri' 23 Temmuz ve 14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. En çok tercih edilen üniversiteler arasında yer alan HKÜ, uzman tercih danışmanları ve akademisyenleri ile HKÜ Kampüsü ve HKÜ Sürekli Eğitim Merkezinde üniversite adaylarına destek olacak. Önemli bir akademik kadroya sahip olan HKÜ, 72 Prof., 18 Doç., 71 Dr. Öğretim Üyesi, 49 Öğretim Görevlisi ve 70 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 280 öğretim elemanı ile üniversite adaylarına bölümler ve gelecekleri hakkında ışık tutacak. HKÜ'nün uzman tercih danışmanları ve akademisyenleri Gaziantep'in yanı sıra, Adana, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Mersin, Mardin, Adıyaman, Diyarbakır, İskenderun, Antakya ve Malatya'da üniversite adayları ile buluşacak.

"Uzman desteği şart"

Tercih ve tanıtım günlerinin öğrenciler ve aileler için çok önemli olduğunun altını çizen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz,"Büyük bir sınav maratonunu geride bırakan öğrenciler şimdi nasıl bir bölüm seçsem diye düşünüyorlar. Üniversite tercihi de en az sınavlar kadar önemli bir süreç ve doğru karar vermek için uzman desteği şart. Biz tercih ve tanıtım günlerimizde öğrencilerin her zaman doğru adım atmaları için seferber oluyoruz. Her öğrenci ülkemizin geleceği için ayrı ayrı çok önemli. Bu yüzden her üniversite adayının ve ailelerinin tercih ve tanıtım günlerine katılmadan tercih yapmamalarını ve öğrencileri verecekleri bu önemli kararda yanlış yönlendirmemelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP