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HKÜ'de ilk online workshop düzenlendi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Bilkent Üniversitesi işbirliği ile "Covid-19 Sonrası Mimari Planlama" konulu ZOOM Konferansı düzenledi.

22.04.2020 17:13 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:13
HKÜ'de ilk online workshop düzenlendi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Bilkent Üniversitesi işbirliği ile "Covid-19 Sonrası Mimari Planlama" konulu ZOOM Konferansı düzenledi. Tüm dünyada küresel problem haline gelen Covid-19 Pandemisi nedeniyle Uzaktan Öğretim Sisteminden derslere katılan öğrenciler için HKÜ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, ilk kez online workshop gerçekleştirdi.

Gündemi takip eden ve güncel teknolojiyi kullanan öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen ve bugüne kadar sayısız workshopa imza atan HKÜ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, bu kez korona salgını pandemisi sonrasında mimari planlama konulu online ortamda bir buluşma gerçekleştirdi. Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Özdamar'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa, HKÜ GSMF Öğretim Üyeleri ve 60'ın üzerinde öğrenci katılım sağladı.

"Covid-19 sonrası mimari planlama"

ZOOM Konferansında ki süreyi iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyleyerek konuşmasına başlayan Özdamar, Pandemi sürecinde tasarım eğitimi konulu sunumunu gerçekleştirerek sürecin avantaj ve dezavantajlarını katılımcılara anlattı. Entegrasyonun önemine değinen Özdamar, "Tasarımların üretilmesi lazım. Uzaktan autocad ve birçok programla tasarımı kullanabiliriz. Bu da bize üçüncü boyutta tasarımı konuşma fırsatı sağlar. Dijital teknolojilerin kullanım amaçlarından biri de gerçeği en yakın olanı ortaya koyabildiğimizi sağlamasıdır. Hocalarımızla bu mecrada gerçeği paylaşıyoruz. Bu alandan ne kadar faydalanabilirsek iyi. Birçok programı aynı anda kullanabilme ve birçok görüntüyü bir arada bulabilme gibi sürecin iyi yanları çok fazla. Entegre süresi hızlandı. Programlar çok hızlı yenileniyor, bunları iyi yakalamak lazım. Temel tasarımdan gelen lokasyonları kaybetmeyin. Özellikle jüri sırasında çok işe yarıyor. Tasarımın üretilmesi ve ortaya koyulması lazım. En büyük sıkıntıyı zaman konusunda yaşıyoruz. Toplu alanlarda çok fazla birlikteliği oluşturmadan mimarı planlamalar yapılacaktır. Tasarım ortamında tamamen sistem çalışıyor. Bu sürecin dezavantajları da var ama biz işimizde iyi olduğumuz sürece her türlü ayakta durabiliriz. Bu süreçte emek verenlerin ön safta olacağına, işsizliğin artacağını değil, her işin herkes tarafından değil profesyoneller tarafından yapılacağına inanıyorum. Bütün hocalarımla birlikte ve öğrencilerle bu konferansı yapmaktan mutluluk duydum" diyerek tecrübe ve birikimlerini HKÜ öğrenciler ile paylaştı.

Katılımcı olan herkesin söz alabildiği platformda HKÜ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serhat Yenice ve Öğretim Görevlisi Kübra Kalyoncu Şeherli, mevcut durumu değerlendirip geleceğe ilişkin öngörü ve değerlendirmelerini katılımcılara aktardı. Dr. Murat Özdamar ise ZOOM üzerinden gerçekleşen konferans sonunda HKÜ Akademisyenleri ve öğrencilerinin sorularını yanıtladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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