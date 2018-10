HKÜ'de 2018-2019 akademik yıl açılışı heyecanı

HKÜ'nün akademik yılı açılışı Sanayi ve Ticaret Bakan Varank'ın katıldığı törenle yapıldı

GAZİANTEP - Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2018-2019 yılı Akademik açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleşti.

Açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Cemal kalyoncu, oda başkanları öğrenciler ve akademisyenler katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yeni akademik yılın ülkelerine hayırlı olmasını dileyerek, "Geçmişten bugüne kahramanlığın ve cesaretin olduğu kadar üretimin ve girişimciliğin de nişanesi olan Gaziantep, ülkemizin en değerli marka şehirlerinden birisidir. Mezopotamya medeniyetine ev sahipliği yapan bu gazi şehrin sahip olduğu birikimleriyle gurur duyuyoruz. Değişen dünyanın dinamiklerine cevap vermede öncü olan Gaziantep, bilim alanında da gerekli yatırımları yapmaktadır. Hasan Kalyoncu Üniversitesi 10 yıl gibi kısa bir sürede çok başarılı işlere imza atarak, Gaziantep markasına katkı sağlamakla kalmamış, ülkemizin akademik birikimini de yükseltmiştir. Üniversiteler arası girişimcilik ve yenilikçilik odaklı rekabetin artmasını, böylece girişimcilik ekosisteminin gelişmesini hedeflediğimiz TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin üst sıralara yükselmesi, Üniversitemizin doğru yolda ilerlediğinin bir göstergesidir. Hasan Kalyoncu Üniversitesi örneğinde olduğu gibi, işadamlarımızın kurdukları vakıflar aracılığıyla, eğitime yatırım yapmaları hem çok kıymetlidir hem de ileri görüşlülüğün bir göstergesidir. Çünkü ileriyi gören yatırımcı bilir ki; eğitim alanında yapılan her yatırım, geleceğimizi inşa edecek kaliteli insan sermayesine yapılan yatırımdır. Bu açıdan, Güneydoğu Anadolu bölgemizin ilk vakıf üniversitesinin bir yatırım şehri ve üretim üssü olan Gaziantep'te kurulmuş olması tesadüf değildir. Bu vesileyle merhum Hasan Kalyoncu abimize de rabbimden rahmet diliyor, üniversitenin Gaziantep'e ve ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı ve tebriklerimi hassaten sunmak istiyorum" dedi.

"Gelecek yüksek katma değer teknoloji üretenlerin"

Geleceğin yüksek katma değer teknolojileri üretenlerin olacağını vurgulayan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bizler Gaziantep'in daha da ileriye taşınması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Biliyoruz ki, gelecek sadece yüksek katma değerli teknoloji üretenlerin olacaktır. Günümüz küresel ekonomisinde yavaş gidenlerin de kaybedeceği bir döneme giriyoruz" sözlerine yer verdi.

Gaziantep Türk sanayisinin en hızlı büyüyen şehri

Gaziantep'in Türk Sanayisinde çok hızlı büyüdüğünü vurgulayan Bakan Varank, "Gaziantep, rekabetçi ve başarı odaklı ruhuyla her geçen gün daha iyiye gitmektedir. 2000 yılında Türkiye'nin toplam ihracatında yüzde 1,5 payı olan Gaziantep, bugün bu payını 3 kat artırarak, yüzde 4,2 seviyesine yükseltti. 2017 yılında 6,6 milyar dolarlık ihracata imza atarak, dış ticaret fazlası veren şehirlerimizden biri oldu. Tekstilde, gıdada, makinede, kimya ve plastikte, ülkemizin lokomotif kentlerinden biri olan Gaziantep, Türk sanayisinin en hızlı büyüyen şehirlerinden biri olmayı başarmıştır. Bu başarıların devamı için bilimde ve teknolojide her günümüzü bir önceki günden daha güçlü şekilde ilerleyerek geçirmek zorundayız. Üniversitelerimiz, sadece gençlerin eğitim aldıkları sıradan kurumlar değil, ürettikleri bilgiyle, büyük ve güçlü ülke idealimizde önemli yer tutan köşe taşlarıdır. Bu bilinçle 16 yıl boyunca eğitim kurumlarımıza özel önem verdik. Üniversitelerimizin standartlarını yükselttik. 76 olan üniversite sayımızı 206'ya taşıdık. 2002 yılında 2,5 milyar lira olan yükseköğretim bütçesini, 2018 yılında 28 milyar liraya yükselttik. 494 olan meslek yüksekokulu sayısını 996'ya, 190 olan yurt sayısını 776'ya, 182 bin olan yurt yatak kapasitesini 663 bine çıkardık. Artık kurduğumuz bu güçlü eğitim altyapısının niteliğini de aynı hızla artırma zamanının geldiğine inanıyoruz. Bunun için büyük çaba sarf ediyor, üretim ekosisteminde Ar-Ge ve inovasyonun daha fazla yer alması için çalışıyoruz. Ekonomimizde nitelik artışı ve katma değeri yüksek ürünler için bilgiden ürüne giden bütün ara yüzlere yönelik destek programları oluşturuyoruz. Bugün milli gelir içerisindeki Ar-Ge harcama payı yüzde 1'lere gelmiş durumda. Bunu gelişmiş ülkelerde olduğu gibi yüzde 3'ler seviyesine çıkarmak istiyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, politikalarımızı yerli ve milli teknolojinin geliştirilmesi üzerine kurguluyoruz. Bu doğrultuda Teknoloji Geliştirme bölgelerinden, Ar-Ge merkezlerine, üniversitelerimizden bilim merkezlerine kadar birçok alanda destek programları yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

Gaziantep de bu desteklerimizden önemli bir pay alıyor

Bakanlığın desteklerinden Gaziantep'in yararlandığını ifade eden Bakan Varank, "Bu anlamda, 2008 yılında faaliyete geçen Gaziantep Teknopark için Bakanlığımız bugüne kadar 4 Milyon liralık destek sağladı. Teknoparkta 100'e yakın firmada,125 Ar-Ge personeli çalışıyor ve 600 Milyon dolarlık ihracat yapılıyor. Diğer yandan, ülke genelinde bulunan Ar-Ge ve tasarım merkezi sayımız bin 274 iken Gaziantep'te bulunan Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısı 13'tür. Buradan Gaziantep'teki üniversitelerimize, teknoparka ve sanayi firmalarımıza sesleniyorum. Bu kadar güçlü bir sanayinin olduğu şehrimizde, ilgili aktörlerin çok ciddi işbirliği yaparak bu sayıları hızla artırması gerekmektedir. Biz bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her türlü desteği vermeye hazırız. Çünkü biliyoruz ki milli olarak üretmediğimiz her teknoloji geleceğimizi ipotek altına almaktadır. Bilim insanlarımızdan çığır açıcı teknolojik proje ve buluşları ülkemize kazandırmalarını bekliyoruz. Sanayinin hızla dijitalleştiği bu amansız küresel rekabette ülkemizi üst basamaklara sizler aracılığıyla taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

"Özelikle üniversite - sanayi işbirliğini çok önemsiyoruz"

Üniversite sanayi işbirliğini önemsediklerinin altını çizen Bakan Varank, "Üniversitelerde üretilen bilginin, teknolojinin, yerli üretime dönüşmesi ve ticarileşmesi için, başta TÜBİTAK destekleri olmak üzere, çok sayıda destek ve teşvik programı yürütüyoruz. İmalat Sanayinde yüksek katma değer oluşturacak projeler için "Öncül Araştırmalar Destek Programını" uyguluyoruz. Bakanlığımız tarafından oluşturulan Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalışma Grubumuz; özellikle bölgesel ve yerel ihtiyaçlar için üniversitelerimizi harekete geçirmek amacıyla önemli çalışmalar yapıyor. TÜBİTAK-Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programımızla; üniversite- KOBİ işbirliği projelerine 1 Milyon Liraya kadar destek oluyoruz. TÜBİTAK, sanayimizde ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağını, üniversite-sanayi işbirliğiyle yetiştirmek üzere Sanayi Doktora Programını başlattı. 100 günlük eylem planımızda da yer alan bu program kapsamında desteklenecek doktora öğrencileri, eğitimleri süresince ayda 4 bin 500 lira burs ve doktora sonrasında istihdam desteği alabilecek. 100 günlük eylem planımızda yer alan bir diğer çalışma olan "Bilim İnsanlarımızın Yurda Dönüş Seferberliği Programı" kapsamında ciddi bir teknoloji transferi sağlayacak mekanizmanın kurulmasını öngörüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Gaziantep Bilim Merkezi 2020 yılında hizmete açılacak"

Gaziantep'e 19 Milyon TL destek sağlanacak Gaziantep Bilim Merkezinin 2020 yılında açılacağını ifade eden Bakan Varank, "Yine, sanayimizin yalın yönetim uygulamaları ve dijital dönüşüm konusunda yetkinliklerini arttırma hedefiyle kurmayı hedeflediğimiz model fabrika ve dijital dönüşüm merkezlerinde Gaziantep öncelikli illerimiz arasında olacak. Bunun yanında, Bilimi ve teknolojiyi seven genç nesilleri yetiştirme hedefimiz doğrultusunda Gaziantep'e önemli bir yatırım daha kazandıracağız. İnşallah, TÜBİTAK olarak 19 milyon TL destek sağlayacağımız Gaziantep Bilim Merkezi'ni 2020 yılında hizmete açmayı planlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Sanayi Mülkiyet Kanunu"

Sanayi Mülkiyet kanunu hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "Bildiğiniz üzere Bakanlığımızın gerçekleştirdiği önemli düzenlemelerden biri olan "Sanayi Mülkiyet Kanunu" ile yükseköğretim kurumlarında ortaya çıkan buluşlardan elde edilecek gelirin en az üçte birinin öğretim üyelerimize verilmesi imkanını sağladık. Akademisyenlerimizin daha yüksek nitelikli yayınlar yapmasını teşvik etmek amacıyla Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı'nı güncelliyoruz. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde görevlendirilen öğretim üyelerinin, elde edecekleri gelirleri, üniversite döner sermaye kapsamı dışına çıkardık. Öğretim elemanlarımıza, bu bölgelerde şirket kurma imkanı getirdik. Gaziantep'te 24 akademisyenimizin firması bulunuyor. Tabii ki bu rakam çok düşük. Sizlerden beklentimiz, bilgiyi üretime dönüştürüp sahaya taşımanız ve bilimi, teknolojiyle buluşturup sanayicimize yön çizmenizdir. Üniversitenizin vizyonunun girişimcilik ruhu yüksek bireyler yetiştirmek olduğunu biliyorum. Üniversite eğitimi için uzun yıllar dirsek çürüten bir abiniz olarak, belirtmek istiyorum ki, bu yılları verimli bir şekilde geçirmek, üniversite sonrası hayatınızı temelden şekillendirecektir. Üniversite eğitiminde edineceğiniz tecrübe, elde edeceğiniz birikimler sizlere iş hayatınızda yol gösterici olacak. Üniversite eğitiminizin yanı sıra, Dünya'daki gelişmeleri yakından takip eden, proaktif rol alan, düşünen, araştıran ve üreten gençler olmanız en büyük isteğimizdir" sözlerine yer verdi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ni kuran ve bu günlere getiren Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı'na Bakan Varank, Bilim, teknoloji, Ar-Ge, İnovasyon ve tasarım yarışında, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin her geçen gün yükselen bir ivmeyle yol alacağına yürekten inandığını sözlerine ekledi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Tamer Yılmaz, "Kuruluşunun 10. Yılında 2018-2019 akademik yılı hayırlı olsun üniversiteye hizmet ülkeye hizmetin bilinci içerisinde uluslar arası üniversitelerle rekabet edecek çağdaş bir dünya üniversitesi amaçladık. 2008 yılında kurulan Üniversitemiz 7 bin 600 mezun verdik. Üniversitemiz bugün 7 fakülte 25 bölüm ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. 2010 yılında 153 öğrenciyle başladık, bu yıl 9 bin öğrencimiz var. Tercih ve doluluk oranımız her geçen yıl artıyor. Yüzde 95 doluluk oranına sahibiz. Yenilikçi, girişimci, çözüme odaklı, saydam ve katılımcı performansa dayalı bir yönetim anlayışı benimsiyoruz. Toplumun ve sanayicinin sorunlarına çözüm getiren bilim ve teknoloji üreten sanayi kuruluşlarıyla işbirliği yapan bir araştırma geliştirme anlayışına sahibiz. Öncelikle eğitimimizde kaliteye odaklandık. Öğrenci sayımızı arttırmadan derinleşmeye ve uzmanlaşmaya ağırlık veriyoruz. Uluslararasılılaşmayı önemsiyoruz. Yabancı öğrenci öğretim elemanı yüzde 5'lerde bunu yüzde 20'lere çıkaracağız. Kendi geliştirdiğimiz yazılımla uzaktan öğretimi lisans ve yüksek lisans programlarında başarıyla uygulayan birkaç üniversiteden biriyiz. Gaziantep sanayi bölgesinde Tekno parkımızın kuruluşunu gerçekleştirdik. Bölgede güneş enerjisini aktif kullanan ilk üniversiteyiz. Endüstri 4.0 bütün bileşenlerinde yer alacağız. Bu benim rektör olarak veda konuşmamdır" sözcüklerini kullandı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Cemal kalyoncu ise, "2018-2019 akademik yılının hayırlı olmasını diliyorum. 2008 yılında kurulan Üniversitemiz Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun ilk vakıf üniversitesidir. Bugün yaptığımız açılış töreni bizim için ayrı bir öneme sahiptir. Bugün üniversitemizin 10. Kuruluşunu kutlamaktayız. Üniversitemiz nitelikli bir öğretim kurumu haline gelmiştir. Her geçen sene yükselen başarı grafiğimiz Bizler için önemlidir. Öğrenci sayımız 10 bin seviyesine yaklaşmıştır. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti gibi güçlü bir devletin 2023 ve 2071 vizyonuna yakışır bir şekilde bilim ve teknoloji odaklı bir yapılanma içindedir. Siz değerli öğrencilerin başarılı olacağına inanıyorum. 5 yıllık rektörlük görevini başarıyla yürüten Tamer Yılmaz hocamız bugün görevini Rektör yardımcımız Edibe Sözen hocamıza devredecek" diye konuştu.