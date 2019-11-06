HKÜ'de 1.Uluslararası Hemşirelik Bakımı ve Araştırma Kongresi

06.11.2019 15:27 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:32

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından Kongre Başkanlığını Prof. Dr. Ayla Yava'nın üstlendiği "Sağlık Bakımında yenilikler, araştırmalar ve en iyi uygulamalar" ana temalı, I. Uluslararası Hemşirelik Bakımı ve Araştırma (International Nursing Care and Reseraches 2019-INCARE2019) kongresi gerçekleştirildi.



Bilimsel yönden zengin içeriği ile gerçekleşen kongreye farklı ülkelerden; akademisyenler ve uzman konuşmacılar katıldı. Uluslararası alanda yaptığı kongrelerde adından söz ettiren HKÜ, bu sefer sağlık alanında uluslararası bir kongre düzenledi. HKÜ Hemşirelik Bölümü tarafından yapılan ve alanında uzman konuşmacıların katıldığı, sağlık bakımında yeniliklerin ele alındığı programın açılış konuşmaları; HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kezban Bayramlar ve HKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Ayla Yava tarafından yapıldı.



"Sağlık Bilimleri Fakültesi Üniversitemizin Yüz Akı"



Hemşirelik Bakım ve Araştırma Kongresinin önemli sonuçlarının olacağı bir kongre olduğunu söyleyen HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen: "Burada bu alanla ilgili sorunlar masaya yatırılıp mutlaka çözümler de bulunmasına katkı sağlayacaktır. Uluslararası alanda dahil olmak üzere sorunların tartışılacağı kongrenin üniversitemizde yapılıyor olması çok önemli. Bundan dolayı Prof. Dr. Ayla Yava'yı ve Prof. Dr. Kezban Bayramlar'ı kutluyorum. Sağlık Bilimleri Fakültesi gerek eğitim öğretim kalitesi gerekse ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirdiği bilimsel etkinliklerle üniversitemizin yüz akı. Bu anlamda ben kongrenin verimli geçmesini diliyorum" dedi.



"Kongre, Bilimsel ve Sosyal Boyutuyla Güzel İzler Bıraksın"



Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kezban Bayramlar: "Üniversitemizin bu güzel atmosferinde gerçekleştirilecek kongrenin hem bilimsel boyutuyla hem de sosyal boyutuyla yaşamınızda güzel izler bırakmasını ve kalıcı olmasını diliyorum. Bu bilimsel kongreyi gerçekleştirmemize katkı sağlayan HKÜ Mütevelli Heyetine, HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen'e, Prof. Dr. Ayla Yava'ya, HKÜ Hemşirelik Bölümüne teşekkür ediyorum" dedi.



"Ortak Dilin Kullanılması Bizi Mutlu Etti "



Kongrenin, araştırmacıların özenle ve emek sarf ederek hazırladıkları sözel bildirileri sunmalarına olanak sağlamak için yapıldığını vurgulayan Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Ayla Yava: "Son zamanlarda daha sık duymaya başladığımız robotik sağlık teknolojileri, eğitim ve bakımda sanal gerçeklik, sağlık inovasyon kavramları, bilgi ve deneyimi paylaşma konusunda daha cesur adım atmamızı göstermektedir. Kültürlerarası değişen bakımın daha fazla tartışılması ve ortak araştırmalar yapılması yanında, bakımda ortak dil kullanılma bizleri motive etmektedir. Bakımda birlik olmak, inovasyon, hasta ve ailesine şefkatli dokunuşlar sunma, aktif yaşlanma aile merkezli bakım, sağlık bakımında eşit erişirilik,sağlık bakım ekibinde iyi klinik uygulama rehberleri ve yoğun bakımı gibi güncel konuları ön plana çıkardığımız kongremizde konularının uzmanları tarafından dinlenilmesini tavsiye ederim. Kongremize konunun 200 bildiri özeti yüklendi. Bunlardan 160'ı bilim kurulu tarafından değerlendirmeye alındı. 10 panel 16 sözel bildiri oturumu hazırlandı. Bu kongreyle amacımız araştırmacıların özenle ve oldukça emekle sarfederek yaptığı çalışmaları sözel bildiri olarak sunum yapmasına olanak sunmak. Değerli çalışmalarımıza bize gönderen katılımcılarımıza ve dinleyecilerime çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Uluslararası ve ulusal bilim insanlarının konferans sunumları yanında, Kongre bilim Kurulu tarafından 160 sözel bildirinin kabul gördüğü kongrede; 10 panel, 16 sözel bildiri oturumu hazırlandı. Zengin bilimsel içeriğiyle tüm katılımcılar tarafından ilgi ile izlenen ve üç gün süren kongre katılımcılara verilen plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA