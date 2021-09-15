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HKÜ "Afrikalıların Gözünde Biz Fotoğraf Yarışması" gerçekleştiriyor

AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
HKÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesince (HKÜ) düzenlenen "Afrikalıların Gözünde Biz Fotoğraf Yarışması"nın oylaması devam ediyor.

Hasan Kalyoncu Üniversitesince (HKÜ) düzenlenen "Afrikalıların Gözünde Biz Fotoğraf Yarışması"nın oylaması devam ediyor.

Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen yarışmaya Türkiye'nin farklı illeri ve meslek gruplarından 30 Afrikalı başvurdu.

İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Bahri Küçükerdoğan'ın rehberliğinde düzenlenen yarıştaki ön elemenin ardından kalan 27 fotoğraf, merkezin internet sayfasında oylamaya açıldı.

Afrikalıların Türkiye anlayışları ve imajının fotoğraflarla aktarıldığı yarışmanın oylaması 27 Eylül'e kadar sürecek.

Merkez Müdürü Dr. Bilal Ulusoy, "Yarışma sayesinde Afrikalıların Türk toplumunu nasıl gördüklerini anlamaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri
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