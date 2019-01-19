HKP, TSK'ya Ait 50 Yıllık Tank Palet'in Özeleştirilmemesi İçin Danıştay'a Başvurdu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) TSK'ya ait, 50 yıllık savunma sanayi deneyimi olan Adapazarı'nda kurulu bulunan 20 milyar dolarlık Tank Palet Fabrikası'nın Ethem Sancak'a verilmesine karşı çıktı.

ÖZELLEŞTİRME KANUNUNA AYKIRI

HKP avukatları tarafından Danıştay'a yapılan başvuruda; Arifiye ilçesinde kurulu Askeri Tank Palet Fabrikasının 19 Aralık 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı işlemiyle işletme devredilmesinin,Anayasanın 5. Maddesine ve 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'a aykırı olduğu belirtildi.

'ORDUNUN DA BİR PARÇASI DEVREDİLMİŞ OLACAK'

Ayrıca bu özelleştirmeyle, 20 milyar dolarlık Tank ve Palet fabrikasının Ethem Sancak ve Katar ortaklığına devredilerek büyük bir kamu zararı oluşmasının önünün açıldığı, stratejik bir kurumun yabancı ortaklı bir şirkete satışıyla aynı zamanda ordunun bir parçasının da devredilmiş olacağı vurgulandı.

'İŞSİZLİK ORTAYA ÇIKACAK'

Dilekçede, bu özelleştirmenin sonucunda kamusal zararın oluşması ve stratejik bir kurumun yok edilmesinin yanında çalışanlar için de sendikasızlık ve işsizliğin ortaya çıkacağı da ifade edildi.