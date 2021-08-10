HKMO'dan İHA pilotluğu kursu
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HKMO'dan İHA pilotluğu kursu

HKMO'dan İHA pilotluğu kursu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Erzurum Bölge Başkanlığı'nın haritacılar için hazırladığı İHA1 pilot sertifikası kursu KUDAKA tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Erzurum Bölge Başkanlığı'nın haritacılar için hazırladığı İHA1 pilot sertifikası kursu KUDAKA tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Erzurum Bölge Başkanlığı önemli bir projenin altına imza attı. HKMO tarafından hazırlanan "Haritacılıkta İHA1 Pilotu Haritalama Eğitimi ve Ehliyeti" Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından kabul edildi. Haritacılar için büyük önem arzeden projenin protokol sözleşmesi KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ile HKMO Erzurum Bölge Başkanı Bülent Yıldırım tarafından imzalandı.

HKMO Erzurum Bölge Başkanı Bülent Yıldırım, meslektaşlarının gelişmekte olan teknoloji çağında bütün imkanları kullanmaları adına destekler sunmaya devam edeceklerini belirterek, kursun tarihi ve saatleriyle ilgili daha sonra detaylı bir bilgilendirme yapacaklarını söyledi.

Sürekli gelişen ve değişen teknolojinin haritacılar için de mesleki uygulama alanlarında öneminin her geçen gün arttığını kaydeden Yıldırım, "Bu bağlamda dünyada ve ülkemizde yürütülen haritacılık hizmetlerinde insansız hava araçlarının kullanımı daha etkin hale gelmiştir. Biz de bu manada üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle Harita ve Kadastro Mühendislerinin mesleki gelişimlerine desteklemek, teknolojik atılımlarda bilgi sahibi olmalarını sağlamak, bunun yanında da İHA ile yürütecekleri haritacılık uygulamalarına katkı sunmak adına pilot sertifikasına sahip olmaları amacıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından da onaylanmış İHA1 resmi sertifika eğitimi düzenleyeceğiz" dedi.

HKMO Erzurum Bölge Başkanı Yıldırım, oda tarafından hazırlanan "Haritacılıkta İHA1 Pilotu Haritalama Eğitimi ve Ehliyeti" projesinin başarılı bulunup desteklenmesi nedeniyle de KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven'e teşekkür etti. - ERZURUM

HKMO'dan İHA pilotluğu kursu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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