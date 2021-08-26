HJK Helsinki-Fenerbahçe maçının ardından
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HJK Helsinki-Fenerbahçe maçının ardından

HJK Helsinki-Fenerbahçe maçının ardından
Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe'ye 5-2 yenilerek elenen Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'nin Teknik Direktörü Toni Koskela, mağlubiyetten ötürü hayal kırıklığına uğradıklarını ve böyle bir sonuç beklemediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe'ye 5-2 yenilerek elenen Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'nin Teknik Direktörü Toni Koskela, mağlubiyetten ötürü hayal kırıklığına uğradıklarını ve böyle bir sonuç beklemediklerini söyledi.

Bolt Arena Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Koskela, maça iyi hazırlanmalarına rağmen hayal kırıklığına uğradıklarını ifade ederek, "Bireysel ve ekip olarak en iyiye ulaşmamız gerektiğini biliyorduk. Böyle bir sonuç beklemiyorduk, başaramadık hayal kırıklığına uğradım." diye konuştu.

HJK Helsinki-Fenerbahçe maçının ardından

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

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