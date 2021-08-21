HJK Helsinki-Fenerbahçe maçını, Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek
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HJK Helsinki-Fenerbahçe maçını, Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek

HJK Helsinki-Fenerbahçe maçını, Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile 26 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı play-off turu rövanşını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile 26 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı play-off turu rövanşını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

Helsinki Futbol Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ile Jan Pozor üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Peter Kralovic yapacak.

Sarı-lacivertli takım, HJK Helsinki ile İstanbul'da oynadığı ilk maçı genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın attığı golle 1-0 kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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