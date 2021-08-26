HJK Helsinki-Fenerbahçe
UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında HJK Helsinki-Fenerbahçe maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Bolt ArenaHakemler: Ivan Kruzliak, Branislav Hancko, Jan Pozor (Slovakya)HJK Helsinki: Tannander, Moren, O'Shaughnessy, Saksela, Murillo, Sparv, Jair, Hostikka, Riku Riski, Roope...
UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında HJK Helsinki-Fenerbahçe maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Bolt Arena
Hakemler: Ivan Kruzliak, Branislav Hancko, Jan Pozor (Slovakya)
HJK Helsinki: Tannander, Moren, O'Shaughnessy, Saksela, Murillo, Sparv, Jair, Hostikka, Riku Riski, Roope Riski, Valencic
Fenerbahçe: Altay, Szalai, Tisserand, Luiz Gustavo, Sangare, Ferdi, Zajc, Sosa, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Valencia.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş