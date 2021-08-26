HJK Helsinki-Fenerbahçe
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HJK Helsinki-Fenerbahçe

HJK Helsinki-Fenerbahçe
Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında HJK Helsinki-Fenerbahçe maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Bolt ArenaHakemler: Ivan Kruzliak, Branislav Hancko, Jan Pozor (Slovakya)HJK Helsinki: Tannander, Moren, O'Shaughnessy, Saksela, Murillo, Sparv, Jair, Hostikka, Riku Riski, Roope...

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında HJK Helsinki-Fenerbahçe maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Bolt Arena

Hakemler: Ivan Kruzliak, Branislav Hancko, Jan Pozor (Slovakya)

HJK Helsinki: Tannander, Moren, O'Shaughnessy, Saksela, Murillo, Sparv, Jair, Hostikka, Riku Riski, Roope Riski, Valencic

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Tisserand, Luiz Gustavo, Sangare, Ferdi, Zajc, Sosa, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Valencia.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

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