HJK Helsinki: 1-0

STAT: Şükrü SaracoğluHAKEMLER: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien BerthomieuFENERBAHÇE: Altay - Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Osayi-Samuel (Dk. 62 Nazım Sangare), Sosa, Gustavo, Novak (Dk. 67 Arda Güler), İrfan Can Kahveci (Dk. 55 Ferdi Kadıoğlu), Mesut Özil (Dk.

STAT: Şükrü Saracoğlu

HAKEMLER: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu

FENERBAHÇE: Altay - Tisserand, Serdar Aziz , Szalai, Osayi-Samuel (Dk. 62 Nazım Sangare), Sosa, Gustavo, Novak (Dk. 67 Arda Güler), İrfan Can Kahveci (Dk. 55 Ferdi Kadıoğlu ), Mesut Özil (Dk. 62 Muhammed Gümüşkaya), ZajcHJK HELSINKI: Tanander - Saksela, Moren, O'Shaughnessy, Murillo (Dk. 87 Peltola), Hostikka (Dk. 81 Benissan), Sparv (Dk. 81 Vaananen), Jair, Riku Riski (Dk. 64 Browne), Roope Riski, Valencic (Dk. 87 Olusanya)GOL: Dk. 65 Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe)SARI KARTLAR: Serdar Aziz (Fenerbahçe) - Murillo, Browne (HJK Helsinki)

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, kendi sahasında HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup etti.

19'uncu dakikada Sosa'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Luiz Gustavo'nun sert vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.22'nci dakikada Saksela, sol kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ceza sahası içerisine yükseltti. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu altı pas noktasının gerisinde önünde bulan Jair'in sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.28'inci dakikada organize gelişen Fenerbahçe atağında Sosa'nın ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Mesut Özil'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.51'inci dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Rakiplerinden sıyrılarak sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Osayi-Samuel, pasını penaltı noktasına yakın bir noktadaki İrfan Can'a çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda savunma kaleye doğru yönelen topa savunma müdahale etti.65'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ferdi'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Muhammed Gümüşkaya'nın ceza sahası önü sol çaprazından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak filelerle buluştu: 1-0.Müsabaka Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA'DAN İLK AVRUPA KUPASI MAÇINDA GOLFenerbahçe'de HJK Helsinki maçının 62'nci dakikasında Mesut Özil'in yerine oyuna giren Muhammed Gümüşkaya, sarı lacivertli forma altında ilk Avrupa maçına çıktı. Dakika 65'i gösterdiğinde ceza sahası dışından sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderen 20 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetti.ARDA GÜLER FENERBAHÇE FORMASIYLA İLK KEZ

Fenerbahçe'de Helsinki maçının 67'nci dakikasında Filip Novak'ın yerine oyuna giren Arda Güler, sarı lacivertli forma ile ilk defa resmi bir maçta boy gösterdi. 16 yaşındaki oyuncu, oyuna girdiğinde sarı lacivertli taraftarlar, genç futbolcuya büyük destekte bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar