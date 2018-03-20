Hizmetli Unvanlı Şehit ve Gazi Yakınlarıyla İlgili Genelge

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin bağımsızlığı uğruna bir an bile tereddüt etmeden canını siper eden, haklarını asla ödeyemeyeceğimiz kahraman askerlerimize olan vefa borcumuzu yerine getirmek adına canla başla çabalamak hepimizin asli görevidir." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıeroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında öğrenim durumları gereği yasal zorunluluk olarak hizmetli kadrosuna atanan şehit ve gazi yakınlarının çalışma koşullarıyla ilgili 2018/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandığını anımsattı.

Bahse konu genelge hükmü uyarınca 3713 sayılı Kanunun ek 1'inci maddesi kapsamında hizmetli kadrosuna atanarak kamu idarelerinde görev ifa eden personelin büro hizmetlerinde görevlendirilmelerine özen gösterileceğini vurgulayan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin huzur ve güven içerisinde yaşaması için vatan ve bayrak uğrunda can vererek şehitlik mertebesine ulaşan veya gazi olup geride kalan hayatını travmalarla geçirmek durumunda kalan ve her şart altında vatan sağ olsun diyebilen kahraman vatan evlatlarının aziz hatıralarına milletçe duyulan saygının bir nişanesi olarak onların emaneti olarak gördüğümüz yakınları için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü kolaylık sağlanacaktır. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin bağımsızlığı uğruna bir an bile tereddüt etmeden canını siper eden, haklarını asla ödeyemeyeceğimiz kahraman askerlerimize olan vefa borcumuzu yerine getirmek adına canla başla çabalamak hepimizin asli görevidir."

Sarıeroğlu, Bakanlık olarak söz konusu amaç doğrultusunda şehit ve gazi yakınlarının geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de yanlarında olmaya, birlikte güçlü bir aile oldukları inancını ebediyete kadar yaşatmaya devam edeceklerini bildirdi.