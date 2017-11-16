Hizmeti Gören Vatandaşlar Sevinçten Kutlama Yaptı

Diyarbakırlı vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin yol yapım çalışmalarına akşam saatlerinde de devam etmesini pankart açıp havai fişek patlatarak kutladı.



Kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kenti yeniden inşa etmeye devam ediyor. Bu kapsamda kent içinde şu ana kadar 460 bin ton asfalt kullanarak yapılmadık yol bırakmayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne vatandaşlar teşekkür etti. Bağlar ilçesinde bulunan Mehmet Uzun Caddesi'nde akşam saatlerinde toplanan bir grup vatandaş, şimdiye kadar böyle bir hizmet görmediklerini, akşam saatlerinde bile belediye ekiplerinin yol yapım çalışmalarına devam ettiğini belirtti. 'Mehmet Uzun Caddesine yapılmış olan yol çalışmasından dolayı Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'ya teşekkür ederiz' yazılı pankartı asfaltın üzerinde taşıyan vatandaşlar, sevinçlerini havai fişek patlatarak ortaya koydu.



Burada ikamet eden vatandaşlardan İbrahim Halil Özkaracadağ, geçmiş dönemki belediyelerin bu tür özverili bir çalışma içini hiçbir zaman girmediğini söyledi. Özkaracadağ, "İlk defa akşam saatlerinde yol yapıldığını görüyoruz. Bu nedenle Belediye Başkanı Cumali Atilla'ya çok teşekkür ederiz" dedi.



Mehmet Sait Furkan isimli vatandaş ise daha önce yollarının toz toprak içinde olduğunu, şimdiki belediyenin bunun önüne geçmek için gece gündüz çalıştığını söyledi.



Hüseyin Gedikli isimli sakin de yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Şimdiye kadar özellikle yol yapım çalışmalarının akşam yapılmasına denk gelmemiştik. Taleplerimiz karşılık buldu ve yönetim hemen yol yapım çalışmalarına başladı. Biz Cumali Atilla'ya çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından vatandaşlar belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek pankart açtı.



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın göreve geldiği günden bu yana kent içinde 460 bin ton asfalt döküldü, yıl sonuna kadar bu rakamın 500 bin ton olacağı düşünülüyor. Kırsal mahallerde ise yıl sonuna kadar bin 300 kilometre asfalt sathi kaplama planlanıyor. Mehmet Uzun Caddesi'nde uzun yıllar asfalt olmadığı için vatandaşlar kışın çamura yazın ise toza maruz kalıyordu. - DİYARBAKIR