Hizmet yönetimi sektöründe teknolojik çözümler

12.08.2019 10:36

Sodexo Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Zeytinoğlu, hizmet verdikleri şirketlerde temizlik hizmetlerinin iyileştirilmesinden, yemek menülerinde kişiye özel seçim yapılabilmesi gibi birçok farklı alanda teknoloji optimizasyonu yaptıklarını belirterek, "Hizmetlerimize entegre ettiğimiz teknoloji ile zaman ve enerji tasarrufu sağlıyoruz. Böylece hem kaynakları doğru kullanıyor hem de daha kaliteli hizmet sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, şirketinin hizmet yönetimine getirdiği teknolojik çözümler hakkında bir açıklama yaptı.

Dünya genelinde 427 bin çalışanıyla 72 ülkede hizmet veren Sodexo'nun, global bilgi birikimini güncel teknolojilerle birleştirdiğini aktaran Zeytinoğlu, yemek, temizlik, bina yönetimi, teknik bakım, enerji yönetimi, bahçe bakımı ve peyzaj, resepsiyon, dokümantasyon yönetimi gibi pek çok alanda hizmet veren Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi'nin, çalışma alanlarında yaşam kalitesini yükseltmeye ve verimliliği artırmaya odaklandığını kaydetti.

- Çöp kovasındaki doluluk oranı tabletlerle takip ediliyor

Zeytinoğlu, hizmetlerinin temelinde hem kuruma özel ihtiyaç yönetimi yaparak verimlilik sağlamak hem de daha mutlu çalışma alanları yaratmak olduğunu ifade ederek, "Hizmetlerimize entegre ettiğimiz teknoloji ile zaman ve enerji tasarrufu sağlıyoruz. Böylece hem kaynakları doğru kullanıyor hem de daha kaliteli hizmet sunuyoruz. Kaynak yönetimi hem daha sürdürülebilirlik açısından hem de maliyet yönetimi açısından çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

Hizmet verdikleri iş yerlerinde optimizasyon sağlamak için iş süreçlerine teknolojiyi dahil ettiklerini aktaran Zeytinoğlu, "Mesela tuvaletlerdeki havlu sayacı ve çöp kovasındaki doluluk oranlarını kurduğumuz sistem üstünden tabletler aracılığıyla takip ediyoruz. Bu sistemde son temizlenme zamanı görüyor ve planlama yapıyoruz. Kullanılmayan bir tuvaleti yeniden temizlememizi önleyen bu sistem ile zaman, enerji ve malzeme tasarrufu sağlıyoruz." örneğini verdi.

- Akıllı Menü Sistemi

Zeytinoğlu, Akıllı Menü Sistemi ile çalışanlara ertesi günün yemeklerinin seçme fırsatı sunduklarını belirterek, "Çalışanlara yemekhanede tabletler üstünden ertesi günün menüsünden istedikleri alternatifleri seçmelerini sağlıyoruz. Bu sayede hem yemek israfını önlüyoruz hem de şeflerimizin çalışanlara bir önceki gün seçtikleri yemekleri hızlıca servis etmelerini sağlıyoruz." bilgilerini verdi.

Sadece teknik departmanın kullanımı için internetten ve mobil uygulamadan da kullanılabilen bir sistem geliştirdiklerini ifade eden Zeytinoğlu, "Müşterilerin ve Sodexo çalışanının kullanımına açık olan sistem sayesinde müşteri problem gördüğünde uygulama üzerinden ya da internet sistemi üzerinden resimleyerek bize aktarabiliyor ve sorunun hızlı bir şekilde çözülmesi sağlanıyor. Sipariş yönetimi, toplantı odaları durumu, toplantı odası yönetimi ve memnuniyet bu sistem üzerinden kolayca takip edilebiliyor." diye devam etti.

Nesnelerin interneti teknolojilerini yakından takip ettiklerini belirten Zeytinoğlu, "Çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve misafirlerimize daha rahat bir çalışma ortamı sağlamak için çalışıyoruz. Dünyaya hizmet eden bir kuruluş olan Sodexo'nun dünyayı değiştiren teknolojilere kayıtsız kalması düşünülemez." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA