Hizmet ve Perakende Sektörlerinde Azalan Güven, İnşaatta Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ocak ayı 'Sektörel Güven Endeksi' verisini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Aralık ayında 81,5 iken, Ocak ayında yüzde 4 oranında azalarak 78,3 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 5,6, yüzde 5,9 ve yüzde 1,1 azalarak 71,1, 71,2 ve 92,7 değerlerini aldı.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 92,5 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ocak ayında yüzde 4 oranında azalarak 92,5 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endekslerinin her ikisi de yüzde 5,5 azalarak sırasıyla 111,6 ve 89,4 değerlerini aldı. İş hacmi-satışlar endeksi ise yüzde 0,2 artarak 76,6 oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 56,7 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 55,4 iken, Ocak ayında yüzde 2,5 oranında artarak 56,7 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 18,2 artarak 46,4 değerini aldı. Toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi ise yüzde 6,2 azalarak 67,1 oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA