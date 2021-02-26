Hizmet üretici fiyatları yıllık yüzde 21.11 yükseldi

Hizmet üretici fiyatları Ocak'ta aylık bazda yüzde 2.06, yıllık bazda yüzde 21.11 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15.87 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre göre, üretici fiyatları yıllık bazda;

ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 28.22, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 20.23, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 9.88 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 8.40 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 17.57, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 21.75 artış gerçekleşti.Üretici fiyatları aylık bazda;ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0.63, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2.66 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2.37, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 0.12 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3.89, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 4.85 artış gerçekleşti. (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı