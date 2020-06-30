Hizmet üretici fiyatları Mayıs'ta yüzde 1.34 arttı Hizmet üretici fiyatları (H-ÜFE) Mayıs'ta aylık bazda yüzde 1.34, yılın ilk beş aylık döneminde yüzde 7.57, yıllık bazda yüzde 9.72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12.18 yükseldi.

Hizmet üretici fiyatları (H-ÜFE) Mayıs'ta aylık bazda yüzde 1.34, yılın ilk beş aylık döneminde yüzde 7.57, yıllık bazda yüzde 9.72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12.18 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, hizmet üretici fiyatları yıllık bazda;

ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 14.11, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 6.75, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 5.82,mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 11.16, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 5.90 artarken,gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3.40 azaldı.TÜİK verilerine göre, hizmet üretici fiyatları aylık bazda;ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2.16, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0.23, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2.00, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0.54,idari ve destek hizmetlerinde yüzde 0.95 artarken,gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1.27 azaldı.Buna göre, H-ÜFE sektörlerinden konaklama hizmetlerinde yüzde 7.41, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetlerinde yüzde 6.87, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3.40 azalış gerçekleşti. Buna karşılık posta ve kurye hizmetleri yüzde 25.03, depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için yüzde 23.51, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 16.70 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.H-ÜFE sektörlerinden programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde yüzde 4.06, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetlerinde yüzde 2.96, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1.27 azalış gerçekleşti.

Buna karşılık bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili hizmetleri yüzde 3.20, kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı hizmetleri yüzde 2.44, telekomünikasyon hizmetleri yüzde 2.28 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. (Grafik)

Kaynak: DHA