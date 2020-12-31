Hizmet üretici fiyatları Kasım'da yıllık yüzde 21.96 arttı
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Hizmet üretici fiyatları Kasım'da yıllık yüzde 21.96 arttı

31.12.2020 11:02 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:05
Hizmet üretici fiyatları Kasım'da yıllık yüzde 21.96 arttı

Hizmet üretici fiyatları Kasım'da aylık bazda yüzde 0.16, 11 aylık dönemde yüzde 21.43, yıllık bazda yüzde 21.96 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14.39 yükseldi.

Hizmet üretici fiyatları Kasım'da aylık bazda yüzde 0.16, 11 aylık dönemde yüzde 21.43, yıllık bazda yüzde 21.96 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14.39 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurmu (TÜİK) verilerine göre, hizmet üretici fiyatyarı yıllık bazda;

ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 29.46, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 20.70, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 9.94, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 5.37, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 15.87, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 20.59 yükseldi.TÜİK verilerine göre, Kasım'da hizmet üretici fiyatyarı aylık bazda;ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1.37,mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1.89 yükselirken, bilgi ve iletişim hizmetlerinde 1.43 artarken,konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2.24, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2.42,idari ve destek hizmetlerinde yüzde 2.63 düştü.Hizmet üretici fiyatlarında yıllık en düşük artış,telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 1.13, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 5.37, sinema filmi, video, TV programı yapımcılık, ses kaydı ve müzik yayımlama hizmetlerinde yüzde 5.68 olarak gerçekleşti. Buna karşılık;hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 52.61, depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için yüzde 48.80, programlama ve yayıncılık hizmetleri yüzde 48.72,endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. H-ÜFE sektörlerinden konaklama hizmetlerinde yüzde 8.58, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6.47, istihdam hizmetlerinde yüzde 3.93 azalış gerçekleşti.Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 14.02, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 9.27, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 5,08 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. (Grafik - Tablo)

 


Hizmet üretici fiyatları Kasım'da yıllık yüzde 21.96 arttı
Hizmet üretici fiyatları Kasım'da yıllık yüzde 21.96 arttı
Hizmet üretici fiyatları Kasım'da yıllık yüzde 21.96 arttı
Hizmet üretici fiyatları Kasım'da yıllık yüzde 21.96 arttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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