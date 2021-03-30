Hizmet üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 20,16 arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Şubat ayında yıllık yüzde 20,16 aylık yüzde 0,01 arttı.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Şubat ayında yıllık yüzde 20,16 aylık yüzde 0,01 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Şubat ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre H-ÜFE, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,01, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,07, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,16 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,46 artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 26,45, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 20,81, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 7,75 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 7,06 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 16,70, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 21,38 artış gerçekleşti.

Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde H-ÜFE aylık yüzde 1,05 azaldı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,05 azalış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,67, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,13, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 0,39, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,97 artış, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 0,17 azalış gerçekleşti.

Yıllık azalış sadece yüzde 7,06 ile gayrimenkul hizmetlerinde gerçekleşti

H-ÜFE sektörlerinden gayrimenkul hizmetleri yıllık yüzde 7,06 azaldı. Buna karşılık hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 63,94, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 38,37, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 36,77 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en yüksek azalış yüzde 5,71 ile hava yolu taşımacılığı hizmetlerinde gerçekleşti

H-ÜFE sektörlerinden hava yolu taşımacılığı hizmetlerinde yüzde 5,71, seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetlerinde yüzde 3,32, konaklama hizmetlerinde yüzde 1,79 azalış gerçekleşti. Buna karşılık büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetleri yüzde 5,24, reklamcılık ve piyasa araştırma hizmetleri yüzde 4,81, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 4,35 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı