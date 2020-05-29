Hizmet üretici fiyat endeksi nisanda arttı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) 2020 nisan döneminde yıllık yüzde 10,22, aylık yüzde 1,33 arttı.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) 2020 nisan döneminde yıllık yüzde 10,22, aylık yüzde 1,33 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 nisan dönemi hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre; H-ÜFE (2017=100) 2020 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,33, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,15, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,22 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,06 artış gösterdi.

Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde H-ÜFE yıllık yüzde 13,70 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 13,70, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 10,39, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,22, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,98, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 11,47, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 6,85 artış gerçekleşti.

Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde H-ÜFE aylık yüzde 3,27 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,27 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,38 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,11 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,52 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,71 azalış, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 0,19 azalış gerçekleşti.

Yıllık en yüksek azalış yüzde 2,95 ile telekomünikasyon hizmetlerinde gerçekleşti

H-ÜFE sektörlerinden telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 2,95, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,39 azalış gerçekleşti. Buna karşılık depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için yüzde 25,79, posta ve kurye hizmetleri yüzde 25,01, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 19,37 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en yüksek azalış yüzde 3,52 ile gayrimenkul hizmetlerinde gerçekleşti

H-ÜFE sektörlerinden gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,52, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetlerinde yüzde 3,09, idare merkezi hizmetleri; idari danışmanlık hizmetlerinde yüzde 2,51 azalış gerçekleşti. Buna karşılık hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 8,55, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 5,35, depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için yüzde 5,17 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA