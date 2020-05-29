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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi nisanda arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 1,33, yıllık bazda yüzde 10,22 arttı.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi nisanda arttı
29.05.2020 10:29 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:29

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 1,33, yıllık bazda yüzde 10,22 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülke ekonomisinde üretimi yapılan hizmetlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak görülen değişimleri ölçmek için hazırlanan "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi"nin nisan ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,33, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,22 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,06 artış kaydetti.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 13,70, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 10,39, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,22, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,98, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 11,47, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 6,85 yükseldi.

Bir önceki aya göre bakıldığında ise endeks, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,27, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,38, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,11 artarken, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,52, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,71, idari ve destek hizmetlerinde ise yüzde 0,19 azaldı.

Alt sektörler incelendiğinde telekomünikasyon hizmetlerinde yıllık bazda yüzde 2,95, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,39 azalış gerçekleşti. Buna karşılık depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için yüzde 25,79, posta ve kurye hizmetleri yüzde 25,01, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 19,37 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Aylık H-ÜFE verilerine bakıldığında ise gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,52, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetlerinde yüzde 3,09, idare merkezi hizmetleri; idari danışmanlık hizmetlerinde yüzde 2,51 azalış gerçekleşti. Buna karşılık hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 8,55, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 5,35, depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için yüzde 5,17 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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