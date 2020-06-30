Hizmet Üretici Fiyat Endeksi mayısta arttı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 1,34, yıllık bazda yüzde 9,72 artış gösterdi.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 1,34, yıllık bazda yüzde 9,72 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ülke ekonomisinde üretimi yapılan hizmetlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak görülen değişimleri ölçmek için hazırlanan "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi"nin mayıs ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,34, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,57, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,72 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,18 artış kaydetti.

Endeks, yıllık bazda, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 14,11, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 6,75, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 5,82, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 11,16, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 5,9 yükselirken, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,4 azaldı.

Bir önceki aya göre bakıldığında ise endeks ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2,16, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,23, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2, mesleki bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,54, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 0,95 artarken, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,27 geriledi.

Yıllık bazda incelendiğinde H-ÜFE sektörlerinden konaklama hizmetlerinde yüzde 7,41, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetlerinde yüzde 6,87 ve gayrimenkul hizmetlerinde yüze 3,4 azalış gerçekleşti. Buna karşılık, posta ve kurye hizmetleri yüzde 25,03, depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için yüzde 23,51, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 16,7 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Aylık H-ÜFE verilerine bakıldığında ise programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde yüzde 4,06, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetlerinde yüzde 2,96, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,27 azalış gerçekleşti. Buna karşılık, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili hizmetleri yüzde 3,2, kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı hizmetleri yüzde 2,44, telekomünikasyon hizmetleri yüzde 2,28 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Kaynak: AA