Hizmet Üretici Fiyat Endeksi martta arttı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,99, yıllık bazda yüzde 12,1 arttı.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,99, yıllık bazda yüzde 12,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülke ekonomisinde üretimi yapılan hizmetlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak görülen değişimleri ölçmek için hazırlanan "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi"nin verilerini açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,99, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,1 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,97 artış kaydetti.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 14,47, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 13,69, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,42, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 9,12, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 13,28, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 10,56 yükseldi.

Bir önceki aya göre bakıldığında ise endeks, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2,41, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,27, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,79, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 1,21 artarken, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,74, gayrimenkul hizmetlerinde ise yüzde 5,98 azaldı.

Alt sektörler incelendiğinde telekomünikasyon hizmetlerinde yıllık bazda yüzde 4,81 azalma oldu. Buna karşılık posta ve kurye hizmetleri yüzde 24,54, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 20,87, depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için yüzde 24,59 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Aylık H-ÜFE verilerine bakıldığında ise telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 7,42, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 5,98, istihdam hizmetlerinde yüzde 2,34 azalış gerçekleşti. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 23,27, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 6,75, depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için yüzde 4,03 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Kaynak: AA