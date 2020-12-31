H-ÜFE yıllık yüzde 21,96 aylık yüzde 0,16 arttı
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H-ÜFE yıllık yüzde 21,96 aylık yüzde 0,16 arttı

31.12.2020 10:17 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:23
H-ÜFE yıllık yüzde 21,96 aylık yüzde 0,16 arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Kasım ayında yıllık yüzde 21,96 aylık yüzde 0,16 arttı.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Kasım ayında yıllık yüzde 21,96 aylık yüzde 0,16 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Kasım ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verisini paylaştı. Buna göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,96 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,39 artış gösterdi.

Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde H-ÜFE yıllık yüzde 29,46 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 29,46, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 20,70, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 9,94, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 5,37, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 15,87, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 20,59 artış gerçekleşti.

Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde H-ÜFE aylık yüzde 1,37 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,37 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,24 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde 1,43 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,42 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,89 artış, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 2,63 azalış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış yüzde 1,13 ile telekomünikasyon hizmetlerinde gerçekleşti

H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 1,13, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 5,37, sinema filmi, video, TV programı yapımcılık, ses kaydı ve müzik yayımlama hizmetlerinde yüzde 5,68 olarak gerçekleşti. Buna karşılık hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 52,61, depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için yüzde 48,80, programlama ve yayıncılık hizmetleri yüzde 48,72 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en yüksek azalış yüzde 8,58 ile konaklama hizmetlerinde gerçekleşti

H-ÜFE sektörlerinden konaklama hizmetlerinde yüzde 8,58, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,47, istihdam hizmetlerinde yüzde 3,93 azalış gerçekleşti. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 14,02, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 9,27, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 5,08 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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