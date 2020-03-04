Hizmet ÜFE Ocak'ta yüzde 2,90 arttı

04.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:10

Hizmet üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 12,29, aylık yüzde 2,90 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Ocak ayı 'Hizmet Üretici Fiyat Endeksi' (H-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, H-ÜFE, 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,90, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,90, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,29 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,26 artış gösterdi.



Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde H-ÜFE yıllık yüzde 12,95 arttı



Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 12,95, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 15,19, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 5,21, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 16,32, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 11,94, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 12,14 artış gerçekleşti.



Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde H-ÜFE aylık yüzde 2,72 arttı



Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2,72, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,70, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,76, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,09, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3,90, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 4,52 artış gerçekleşti.



Yıllık en düşük artış yüzde 0,18 ile telekomünikasyon hizmetlerinde gerçekleşti



H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 0,18, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetlerinde yüzde 7,27, veterinerlik hizmetleride yüzde 7,32 olarak gerçekleşti. Buna karşılık posta ve kurye hizmetlerinde 20,97, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetlerinde yüzde 18,79, konaklama hizmetlerinde yüzde 18,54 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.



Aylık en yüksek azalış yüzde 15,40 ile programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde gerçekleşti



H-ÜFE sektörlerinden programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde yüzde 15,40, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetlerinde yüzde 2,31, yayımcılık hizmetlerinde yüzde 0,13 azalış gerçekleşti. Buna karşılık hukuk ve muhasebe hizmetleri yüzde 12,28, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 9,23, istihdam hizmetleri yüzde 8,63 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA