Hizmet sektörü için aşı çağrısı
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Hizmet sektörü için aşı çağrısı

Hizmet sektörü için aşı çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Covid-19 salgınıyla mücadelenin en önemli faktörünün aşı olduğunu belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası(MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Sosyal ve ticaret hayatının sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için hizmet, üretim ve imalat sektöründe çalışanlara aşı önceliği verilmeli" dedi.

Covid-19 salgınıyla mücadelenin en önemli faktörünün aşı olduğunu belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası(MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Sosyal ve ticaret hayatının sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için hizmet, üretim ve imalat sektöründe çalışanlara aşı önceliği verilmeli" dedi.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, salgının ciddi boyutlara ulaştığını belirterek, aşılama takviminde hizmet, üretim ve imalat sektörüne öncelik verilmesini talep etti.

"Hizmet ve üretim sektörüne aşıda öncelik verilmeli"

Sosyal hayatın ve ticaret hayatının sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için aşılamanın önemine değinen Başkan Sadıkoğlu, "1 yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ülkemizde de ciddi boyutlara ulaştı. Günlük vefat sayısı 300'ü aşmışken, vaka sayısı 50 binden aşağı düşmezken, Malatya'mızda da benzer tabloyla karşı karşıyayız. Hükümetimizin salgınla mücadele kapsamında aldığı önlemler nedeniyle kapanmak veya hizmetlerini sınırlandırmak zorunda kalan sektörler ve bu sektörlere bağlı işletmelerin ekonomik sıkıntıları zirve yapmış durumda. Alınan önlemleri ve yasakları saygıyla karşılıyoruz. Ancak sosyal hayatın ve ticaret hayatının sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için aşılama takviminde yaş farkı olmaksızın hizmet, üretim ve imalat sektöründe çalışanlara öncelik verilmesini talep ediyoruz. Şuana kadar ülkemizde 20 milyonu aşkın, Malatya'mızda da 208 bin aşının vurulduğunu görüyoruz. Bir an önce sürü bağışıklığı denen toplumun büyük bölümünün bağışıklık kazanması için toplumla iç içe olan hizmet sektörü başta olmak üzere ticari hayatta yer alanların aşılanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda gerekli girişimlerde bulunduğumuzu da belirtmek isterim" diye konuştu.

"Tedbirlere uymaya ve aşı yaptırmaya davet ediyorum"

Aşı konusunda tüm vatandaşlara çağrı yapan Başkan Sadıkoğlu, "65 yaş üstü vatandaşlarımızın zamanı geldiği halde yüzde 23,6'sının aşısını yaptırmadığını üzülerek öğrendik. Bu durum hem aşısını yaptırmayanlar hem de diğer vatandaşlar için hayati risk oluşturuyor. Maske-mesafe-temizlik kuralına uymadığımız ve aşılama çalışmalarına katılmadığımız sürece salgının olumsuz etkilerini yaşamaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı tedbirlere uymaya ve aşı yaptırmaya davet ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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