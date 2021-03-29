Hizmet kalitesini ve hizmetlere erişimi artırmak için kolları sıvadılar
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Hizmet kalitesini ve hizmetlere erişimi artırmak için kolları sıvadılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hizmet kalitesini ve hizmetlere erişimi artırmak için kolları sıvadılar

Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile bağlı kuruluşlarında toplumun kadın, çocuk, engelli ve yaşlı bireylerine yönelik hizmet veren meslek elemanlarına yönelik proje hazırlama, proje yazma ve yürütme eğitimi tamamlandı.

Şehirler arası yolculuk yapan otobüste, çocuğu istifra eden engelli kadına temizlik yaptırdılar
Şehirler arası yolculuk yapan otobüste, çocuğu istifra eden engelli kadına temizlik yaptırdılar

Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile bağlı kuruluşlarında toplumun kadın, çocuk, engelli ve yaşlı bireylerine yönelik hizmet veren meslek elemanlarına yönelik proje hazırlama, proje yazma ve yürütme eğitimi tamamlandı. Eğitimi başarıyla tamamlayan 20 personele sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile bağlı kuruluşlarında hizmet veren meslek elemanlarına yönelik proje hazırlama, proje yazma ve yürütme eğitimi tamamlandı. Zafer Kalkınma Ajansının hibe desteği ile 5 gün süren eğitimi başarıyla tamamlayan korunma ihtiyacı olan çocuk, engelli, yaşlı ve kadın hizmetleri alanında çalışma yürüten 20 profesyonele düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Sertifika almaya hak kazanan personellere belgelerini teslim eden Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç, "Hizmet sunduğumuz toplumun kadın, çocuk, engelli ve yaşlı bireyleri bir takım gereksinimlerinin bulunmasının yanında ayrıca çok kırılgan gruplardan oluşmakta, bu nedenle kendilerine sunulan hizmetlerin her zaman insan onuruna yakışır bir biçimde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bizler tüm hizmetlerin sunumunda aynı zamanda kaynakların en verimli şekilde kullanılması, değişen toplumla beraber değişen ihtiyaçlara uygun olarak hizmet kalitesinin de geliştirilmesi ve gereksinimi olan her bireye ulaşılması hedefindeyiz. Hedeflerimize ulaşma noktasında bugün birçok yenilikçi ve kalite geliştirici projelerin üretilmesine vesile olacak önemli bir eğitimi tamamladık. TR33 Bölgesinde yer alan ilimizin her noktasına ulaşan güçlü ekibimizle nice faydalı projeler gerçekleştirmek, hizmet kalitesini ve hizmetlere erişimi artırmak için kolları sıvadık" dedi. - MANİSA

Hizmet kalitesini ve hizmetlere erişimi artırmak için kolları sıvadılar
Hizmet kalitesini ve hizmetlere erişimi artırmak için kolları sıvadılar
Hizmet kalitesini ve hizmetlere erişimi artırmak için kolları sıvadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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