Hizmet İş'ten Başkan Palancıoğlu'na teşekkür
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Hizmet İş'ten Başkan Palancıoğlu'na teşekkür

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Hizmet İş'ten Başkan Palancıoğlu'na teşekkür

Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Melikgazi Belediyesinde çalışan işçilere dağıttığı iaşelerle ve ödenmesi gereken günden önce işçilerin hesaplarına yatırılan ikramiyeler ilgili açıklamada bulunarak Belediye Başkanı Palancıoğlu'na...

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Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Melikgazi Belediyesinde çalışan işçilere dağıttığı iaşelerle ve ödenmesi gereken günden önce işçilerin hesaplarına yatırılan ikramiyeler ilgili açıklamada bulunarak Belediye Başkanı Palancıoğlu'na teşekkür etti.

Çelik açıklamasında; "Şu an yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmemizde iaşe paketleri ile ilgili hüküm bulunmamasına rağmen referans belediye diye adından sıkça söz ettiren Melikgazi Belediyemiz yine geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda üyelerimize iaşe paketi vermiştir. Melikgazi Belediyesinde çalışan üyelerimizin mayıs ayı itibariyle alacakları 16 günlük ikramiyeleri de gününden önce üyelerimizin hesaplarına yatırdıkları için de başta Belediye Başkanımız Dr. Mustafa Palancıoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Covid 19 ile mücadelede gece gündüz demeden çalışan üyelerimize, Belediye Başkanımızın bu fedakarlıkları için iaşenin dağıtılması ve ikramiyelerinin ödemesi bizleri sevindirdi. Ramazan ayı her zamanki gibi bolluğu ile bereketi ile geldi. İnşallah herkes bu bereketten ve bolluktan istifa edip yararlanır. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan Ayının tüm Müslümanlara ve üyelerimize hayırlara vesile getirmesini Cenabı Mevla'dan niyaz ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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