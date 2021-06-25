Hizmet-İş'ten "Ankara Büyükşehir Belediyesindeki bazı amirler üyelerimizi istifaya zorluyor" tepkisi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hizmet-İş'ten "Ankara Büyükşehir Belediyesindeki bazı amirler üyelerimizi istifaya zorluyor" tepkisi Açıklaması

Hizmet-İş'ten 'Ankara Büyükşehir Belediyesindeki bazı amirler üyelerimizi istifaya zorluyor' tepkisi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası, Ankara Büyükşehir Belediyesinde yaklaşık 6 milyon kişiye hizmet eden üyelerinin, son günlerde bazı gruplar tarafından baskı ve tehditle sendikadan istifaya zorlandığını bildirdi.

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası, Ankara Büyükşehir Belediyesinde yaklaşık 6 milyon kişiye hizmet eden üyelerinin, son günlerde bazı gruplar tarafından baskı ve tehditle sendikadan istifaya zorlandığını bildirdi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Hizmet-İş'in yıllardır örgütlü olduğu iş yerlerinden birinin de Ankara Büyükşehir Belediyesi olduğu, 2019 yerel seçimleri sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile gerçekleştirilen tüm görüşmelerde, emekçilerin sendikal tercihlerine saygı duyulacağı ve sendika ile işçiler adına yürütülen çalışmaların sürdürüleceğinin ifade edildiği aktarıldı.

Yavaş'ın bu konudaki tavrına rağmen, üyelerin bazı amirler tarafından Yavaş'ın adı kullanılarak sendikadan istifa ettirilmeye çalışıldığı ileri sürülen açıklamada,şunlar kaydedildi:

"Ankara Büyükşehirde üyelerimiz bazı sözde sendikalara kaydedilmeye çalışılarak üyemiz emekçilerin birlik ve beraberliği ile iş huzuru parçalanmaya çalışılmaktadır. Hizmet-İş Sendikası olarak, girişilen bu oyunlara karşı hukuk dahil tüm imkanlarımızla üyelerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha tüm kamuoyuna bildirmek istiyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesinde yetkili tek sendika Hizmet-İş'tir. Sahada hiçbir etkinlikleri olmayan malum sendikaları uyarıyoruz, üyelerimizi sendika değiştirmeye zorlamayın. Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanları ile sendikamız Hizmet-İş, bir bütündür. Bu bütünlüğü bozmaya çalışanlar yenilgiye mahkumdur. Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetiminin kendi adlarını kullanarak emekçileri sendika değiştirmeye zorlayan şahısları uyaracağına ve bu konuda somut adımlar atacağına inanıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

Başkent yağışa teslim! Yenimahalle'de dere taştı, 11 ev sular altında kaldı
Başkent yağışa teslim! Yenimahalle'de dere taştı, 11 ev sular altında kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz İlham Aliyev Muharrem İnce Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Okay Yokuşlu Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hizmet-İş'ten "Ankara Büyükşehir Belediyesindeki bazı amirler üyelerimizi istifaya zorluyor" tepkisi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 12:25:25. #1.15#

title