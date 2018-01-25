Hizmet-İş Sendikasının 40. Kuruluş Yıl Dönümü

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "'Bu operasyonla ekonomi etkilenir mi?' diye soruyorlar. İnanın bu millet arkamızda olduğu ve bu bilinçle hareket ettiği sürece ekonomimiz etkilenmez." dedi.

Bakanı Tüfenkci, bir otelde düzenlenen Hizmet-İş Sendikası'nın 40. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı.

Ahiliğin, ilk sendika olarak kabul edilebileceğine işaret eden Tüfenkci, bu gelenekte tüketici, üretici ve çalışan hakkının korunduğunu söyledi. Dünyadaki sendikal mücadelenin tarihine bakıldığında ise sistemin şiddetli çıkar çatışması üzerine kurulduğuna dikkati çeken Tüfenkci, sanayi devrimiyle ortaya çıkan ağır çalışma şartlarının işçileri haklarını aramak amacıyla örgütlenmeye yönelttiğini belirtti.

Tüfenkci, Hizmet-İş'in kurulduğu günden bu yana sendikacılık alanında örnek bir kurum olduğunu dile getirdi. Toplantı vesilesiyle Hizmet-İş'e ve Türkiye'nin değişimine, dönüşümüne, demokrasi mücadelesine destek veren, tüm sendika ve konfederasyonlara teşekkür eden Tüfenkci, başarılarının devamını diledi.

Birlik ve beraberliğin, silahlı kuvvetlerin Afrin'deki operasyonuyla güçlü ve başarılı şekilde sürdüğüne değinen Tüfenkci, "Nasıl ki bu millet 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine karşı ortak mücadele yürütmüşse, sivil direnişin en şanlısını göstermişse, bugün sınırlarımızın hemen yanı başında çöreklenen terör örgütlerine karşı başlatılan operasyonda da milletimiz birlik içinde başarıyla neticelenmesi noktasında herkes elinden geleni yapıyor. 'Bu operasyonla ekonomi etkilenir mi?' diye soruyorlar. İnanın bu millet arkamızda olduğu ve bu bilinçle hareket ettiği sürece ekonomimiz etkilenmez." diye konuştu.

"2018 yatırım yılı"

Tüfenkci, güvenliğin her şeyin önünde olduğunun altını çizerek, "Bir yerde huzur ve istikrar varsa orada ekonomik kalkınma ve refah vardır. Ama nerede bir kargaşa, anarşi, vatana ve millete karşı yapılmaya çalışılan bir operasyon varsa, burada ne sendikal hak ne de üretim olabilir. Onun için öncelikle birlik ve beraberliğimizi sağlayarak, Türkiye'yi kalkındırma noktasında hep beraber çaba sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bugüne kadar benzer operasyonlarla gittiği hiçbir yere zulüm, kan, gözyaşı, kötülük götürmediğini vurgulayan Tüfenkci, Zeytin Dalı Harekatı'nın herhangi bir etnik gruba değil sadece terör örgütlerine karşı yapıldığını kaydetti. Cerablus ve El-Bab'daki operasyonlar neticesinde, orada sağlanan huzur ve güvenlikle beraber Türkiye'de yaşayan yaklaşık 100 bin Suriyelinin dönüşünü sağladıklarına dikkati çeken Tüfenkci, Afrin'de de aynı tabloyu görmek istediklerini söyledi.

Tüfenkci, hükümet olarak 2023 hedeflerini yakalama noktasında 2019 yılını çok önemsediklerini vurgulayarak, 2018'i de yatırım yılı olarak gördüklerini anlattı.