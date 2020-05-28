Hizmet-İş Sendikasından İzmit Belediyesine "işten çıkarma ve mobbing" tepkisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hizmet-İş Sendikasından İzmit Belediyesine "işten çıkarma ve mobbing" tepkisi

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, İzmit Belediyesine işçi çıkardıkları ve çalışanlara mobbing uyguladıkları gerekçesiyle tepki gösterdi.

Hizmet-İş Sendikasından İzmit Belediyesine
28.05.2020 18:11 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:11

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, İzmit Belediyesine işçi çıkardıkları ve çalışanlara mobbing uyguladıkları gerekçesiyle tepki gösterdi.

Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı çöp toplama aracında çalışan Sadullah Erçin'in (38) haksız yere tazminatsız işten çıkarıldığını savunarak, bu nedenle 3 çocuk babası işçinin İŞKUR'dan işsizlik ödeneği almasının engellendiğini, çocuklarının mağdur olduğunu ve ailenin açlığa mahkum edildiğini belirtti.

Geçen yerel seçimlerde İzmit Belediyesi yönetiminin değiştiğini, belediyede iş barışının ve huzurunun yok olduğunu, çalışanların siyasi baskı, tehdit ve işten çıkarmalarla karşı karşıya geldiğini ileri süren Ersoy, "31 Mart yerel seçimlerinden sonra işçiler hızlı bir şekilde kategorize edilmiş, dosyaları ve sosyal medya hesapları incelenmiş, jurnallemelerle oluşturulan listeler aracılığıyla işçiler yer değiştirme, mobbing ve baskılarla maruz bırakılmıştır." ifadelerini kullandı.

Ersoy, baskılara dayanamayan çalışanların istifa ettirildiğini ve direnenlere kulp takılarak işten çıkartıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki bu pandemi sürecinde işten çıkarmalara halen devam edilmektedir. Üstelik işten çıkarılanların, bugüne kadar kendilerinden kesilen ve işsiz kaldıklarında müracaat ederek almaları gereken işsizlik maaşından yararlanmaları engellemektedir. Bu hangi vicdana sığar? Bu anlayışı, ne vicdanların ne de toplumun kabul etmesi mümkün değildir. İşsizliğin arttığı, çalışanların bile geçim sıkıntısı çektiği bir süreçte böylesi insafsız bir anlayış ve kinle hareket etmek vicdanı kararmış insanların davranışı olsa gerek."

Bugüne kadar İzmit Belediyesinde çalışan 100'ü aşkın işçinin sistematik olarak bu kıyıma maruz bırakıldığını iddia eden Ersoy, şöyle devam etti:

"Seçimden önce hiçbir işçi çıkarmayacağını, kimsenin ekmeği ile oynamayacağını ifade eden Belediye Başkanı, bugüne kadar adeta işçilerin ekmeğine kan doğramış, yüzlerce işçiyi çoluk çocuğu ile perişan etmiştir. Bu kıyımları yaparken birçok işçi için 'Şu siyasinin akrabası, gelinidir. Siyasilerin akrabalarını belediyeye doldurmak ahlaksızlıktır.' gibi sözlerle işçi kıyımlarını meşrulaştırmaya çalışıyordu. Geçmiş dönemde işe alınan işçilerin liyakatsiz ve torpille alındığını, belediye kadrolarının şişirildiğini ifade ediyordu ancak kendisi göreve geldiği günden bugüne kadar belediyeye hiçbir liyakatı olmayan eş, akraba, dost ve siyasi yandaşlardan 150'ye yakın yeni işçiyi işe almıştır."

Ersoy, daha önce temizlik işleri müdürlüğünde 20 amir çalışırken, bugün siyasi torpillerle bu sayının 35'e çıkarıldığını ileri sürerek, "Ayrıca şoförlüğü olmayan birçok amire de şoför tahsis edilmiştir. Liyakat gözetilmediği için İzmit'in çöp toplanmasında büyük sorunlar oluşmuş ancak faturası gariban işçiye çıkarılmıştır. Bütün bu uygulamalar, İzmit Belediyesinin antidemokratik bir anlayışla yönetildiğini net bir şekilde ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Haber
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı Haber
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı Haber
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı
Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik kararın verileceği toplantı başladı
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik kararın verileceği toplantı başladı
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı
Denizde vahşet anları kamerada! Köpek balığını mızrakla defalarca vurarak katlettiler
Denizde vahşet anları kamerada! Köpek balığını mızrakla defalarca vurarak katlettiler
Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı
Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı
Gündemi sarsan gök taşı için 'Bu daha başlangıç' diyen profesör, meteor düşebilecek ayları açıkladı
Gündemi sarsan gök taşı için "Bu daha başlangıç" diyen profesör, meteor düşebilecek ayları açıkladı
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu
Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı
Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı
Boşanma aşamasındaki karısının 'mahrem' fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Boşanma aşamasındaki karısının "mahrem" fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Her şey saniyeler içinde oldu! Kapkaç ve kapkaççının yakalanma anı kamerada
Her şey saniyeler içinde oldu! Kapkaç ve kapkaççının yakalanma anı kamerada
Çay toplayanlar, ürünlerini kota koyarak aldığı için ÇAYKUR'a tepkili
Çay toplayanlar, ürünlerini kota koyarak aldığı için ÇAYKUR'a tepkili
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sokağa çıkma yasağının devam etmesinde fayda var
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sokağa çıkma yasağının devam etmesinde fayda var
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Su isteme bahanesiyle kapıyı açtıran hırsız, yaşlı kadını darp edip parasını çaldı
Su isteme bahanesiyle kapıyı açtıran hırsız, yaşlı kadını darp edip parasını çaldı
Birçok ilden görülen göktaşı ile ilgili ilk açıklama geldi: Bu tam anlamıyla bir meteor olayıdır
Birçok ilden görülen göktaşı ile ilgili ilk açıklama geldi: Bu tam anlamıyla bir meteor olayıdır
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi
Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi
Taksici, doğum yapan kadını 'Arabam pislenir' diye aracından indirdi
Taksici, doğum yapan kadını "Arabam pislenir" diye aracından indirdi
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım
Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Adnan Menderes Bülent Kuşoğlu Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Demet Akbağ Bülent Serttaş
Spor Fatih Terim Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Kenan Sofuoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın Haziran Beşiktaş Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Hizmet-İş Sendikasından İzmit Belediyesine "işten çıkarma ve mobbing" tepkisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 18:14:09. #1.15#
title