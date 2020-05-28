Hizmet-İş Sendikasından İzmit Belediyesine "işten çıkarma ve mobbing" tepkisi Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, İzmit Belediyesine işçi çıkardıkları ve çalışanlara mobbing uyguladıkları gerekçesiyle tepki gösterdi.

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, İzmit Belediyesine işçi çıkardıkları ve çalışanlara mobbing uyguladıkları gerekçesiyle tepki gösterdi.

Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı çöp toplama aracında çalışan Sadullah Erçin'in (38) haksız yere tazminatsız işten çıkarıldığını savunarak, bu nedenle 3 çocuk babası işçinin İŞKUR'dan işsizlik ödeneği almasının engellendiğini, çocuklarının mağdur olduğunu ve ailenin açlığa mahkum edildiğini belirtti.

Geçen yerel seçimlerde İzmit Belediyesi yönetiminin değiştiğini, belediyede iş barışının ve huzurunun yok olduğunu, çalışanların siyasi baskı, tehdit ve işten çıkarmalarla karşı karşıya geldiğini ileri süren Ersoy, "31 Mart yerel seçimlerinden sonra işçiler hızlı bir şekilde kategorize edilmiş, dosyaları ve sosyal medya hesapları incelenmiş, jurnallemelerle oluşturulan listeler aracılığıyla işçiler yer değiştirme, mobbing ve baskılarla maruz bırakılmıştır." ifadelerini kullandı.

Ersoy, baskılara dayanamayan çalışanların istifa ettirildiğini ve direnenlere kulp takılarak işten çıkartıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki bu pandemi sürecinde işten çıkarmalara halen devam edilmektedir. Üstelik işten çıkarılanların, bugüne kadar kendilerinden kesilen ve işsiz kaldıklarında müracaat ederek almaları gereken işsizlik maaşından yararlanmaları engellemektedir. Bu hangi vicdana sığar? Bu anlayışı, ne vicdanların ne de toplumun kabul etmesi mümkün değildir. İşsizliğin arttığı, çalışanların bile geçim sıkıntısı çektiği bir süreçte böylesi insafsız bir anlayış ve kinle hareket etmek vicdanı kararmış insanların davranışı olsa gerek."

Bugüne kadar İzmit Belediyesinde çalışan 100'ü aşkın işçinin sistematik olarak bu kıyıma maruz bırakıldığını iddia eden Ersoy, şöyle devam etti:

"Seçimden önce hiçbir işçi çıkarmayacağını, kimsenin ekmeği ile oynamayacağını ifade eden Belediye Başkanı, bugüne kadar adeta işçilerin ekmeğine kan doğramış, yüzlerce işçiyi çoluk çocuğu ile perişan etmiştir. Bu kıyımları yaparken birçok işçi için 'Şu siyasinin akrabası, gelinidir. Siyasilerin akrabalarını belediyeye doldurmak ahlaksızlıktır.' gibi sözlerle işçi kıyımlarını meşrulaştırmaya çalışıyordu. Geçmiş dönemde işe alınan işçilerin liyakatsiz ve torpille alındığını, belediye kadrolarının şişirildiğini ifade ediyordu ancak kendisi göreve geldiği günden bugüne kadar belediyeye hiçbir liyakatı olmayan eş, akraba, dost ve siyasi yandaşlardan 150'ye yakın yeni işçiyi işe almıştır."

Ersoy, daha önce temizlik işleri müdürlüğünde 20 amir çalışırken, bugün siyasi torpillerle bu sayının 35'e çıkarıldığını ileri sürerek, "Ayrıca şoförlüğü olmayan birçok amire de şoför tahsis edilmiştir. Liyakat gözetilmediği için İzmit'in çöp toplanmasında büyük sorunlar oluşmuş ancak faturası gariban işçiye çıkarılmıştır. Bütün bu uygulamalar, İzmit Belediyesinin antidemokratik bir anlayışla yönetildiğini net bir şekilde ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA