Hizmet-İş Sendikasından "Antidemokratik Girişimler, 28 Şubat ve 15 Temmuz Programı"

25.02.2020 17:08 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:08

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Şehit ve gazilerimizin olduğu 15 Temmuz hain darbe girişimini, asla unutmayacağız ve unutturmayacağız." dedi.



Arslan, Hizmet-İş Sendikası Ankara 2 Nolu Şubesince Ulucanlar Cezaevi Müzesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Antidemokratik Girişimler, 28 Şubat ve 15 Temmuz Programı"na katıldı.



Son dönemde bazı çevrelerce darbe söylentilerinin tekrar dillendirilmeye başladığını belirten Arslan, bu söylentilerin Türkiye'nin dış politikada bağımsız hareket ettiği döneme denk geldiğine dikkati çekti.



Darbe söylentilerin arkasında birtakım güçlerin olduğunu vurgulayan Arslan, şöyle konuştu:



"Türkiye, tarihinde ilk defa herhangi bir bloka dahil olmadan bir dış politika yürütüyor. Bunun da bedellerini çok ağır ödeyerek, bunu sürdürmeye çalışıyor. Tam da bu sırada uluslararası güçler kendi hesaplarını yaparak bu tür bir girişim başlatıyor. İçeride de ne yazık ki buna teşne olan çevreler var. Onun için bu toplantının en önemli kısmı, buradan darbe heveslerine haddinizi bilin, bu ülkede bir daha darbe söylentileri, darbe girişimleri karşılıksız kalmayacaktır mesajının verilmesidir."



"12 Eylül, Türkiye demokrasisine vurulmuş hançerlerden biri"



Arslan, varlığını demokrasiye borçlu olan, demokratik ve özgür platformlarla sendikacılığını var etmeye çalışan Hak-İş'in her zaman darbe girişimlerinin karşısında olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:



"Hak-İş henüz 4 yaşındayken 12 Eylül darbesini yaşadı. Çok ağır bedeller ödedik, yüz binlerce insan yargılandı. Bugün 15 Temmuz ile ilgili spekülasyon yapan çevreler 12 Eylül'ü hatırlamıyor. Binlerce insan kamu görevinden uzaklaştırıldı. Binlerce insan işkence gördü. 50'den fazla insan idam edildi. Dolayısıyla 12 Eylül karanlığı Türkiye demokrasisine vurulmuş en büyük hançerlerden birisidir. Hak-İş, o dönem darbeye ve darbecilere karşı çıkmıştır. Bugün bir kısım konfederasyonlar, üzülerek söylüyorum 12 Eylül darbesine destek olmuştur. Allah'a çok şükür Hak-İş'in tarihinde darbe girişimlerine, darbecilere ve onların yakınlarına karşı hiç sempatisi olmamıştır."



"28 Şubat'ta en ağır bedelleri ödeyen konfederasyonlardanız"



Üç gün sonra 28 Şubat postmodern darbesinin 23'üncü yılı olduğunu anımsatan Arslan, şunları söyledi:

"Biz 28 Şubat sürecinde en ağır bedelleri ödeyen konfederasyonlardan bir tanesiyiz. Tehditler, baskılar, toplumun geniş bir kesimini düşmanlaştıran o ihanet şebekelerinin bizlere ve bizim gibi düşünenlere neler yaşattıklarını şöyle bir hatırlayın."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimine karşı koyduğunu ifade eden Arslan, "Hak-İş olarak şehit ve gazilerimizin olduğu 15 Temmuz hain darbe girişimini, asla unutmayacağız ve unutturmayacağız." dedi.



Programa, Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA