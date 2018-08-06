Hizmet-iş Sendikasında Mustafa Şen Atandı

Hak-iş'e bağlı Hizmet-iş sendikası Gaziantep Şubesi yönetiminin ayrılmasından sonra yönetim kurulu şube başkanlığı için Mustafa Şen görevlendirildi.

Hak-iş'e bağlı Hizmet-iş sendikasında mevcut başkan ve yönetim kurulunun ayrılmasından sonra kongre süreci ve sonraki çalışmalar için şube başkanlığı için Mustafa Şen getirilirken, Yönetim Kurulu üyeleri ise, Halil İbrahim Tanrıöver, Fatih Deniz, Ömer Dağlı ve Cemil Kapısız görevlendirildi.

Hizmet-iş sendikası Gaziantep Şube Başkanlığı için görevlendirilen Mustafa Şen kısa bir açıklama yaparak, kendisine layık görülen bu görevi yönetim kurulu olarak, tüm işçi ve emekçi kardeşleri ile beraber layıkıyla yerine getirmek için çalışacaklarının altını çizerek, birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla teslim aldıkları görevi daha yukarılara taşımak için mücadele edeceklerini söyledi. - GAZİANTEP