Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı

YOZGAT (AA) - Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu'ndan mevcut başkan Ferman Zararsız yeniden başkanlığa seçildi.

Bir otelde düzenlenen genel kurula Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası Onursal ve Kurucu Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ilçe ve belde belediye başkanları ile işçiler katıldı.

Tek liste ile gidilen ve 79 delegenin oy kullandığı genel kurulda 70 oy alan Zararsız, yeniden göreve seçildi.

Zararsız, katılımcılara teşekkür etti.