Hizmet İş Sendikası üyelerini sahipsiz bırakmadı

Yunusemre Belediyesinde görevli Hizmet İş Sendikası Manisa Şubesinin yaklaşık 20 üyesi hakkında açılan kamu davasında karar açıklandı.

Yunusemre Belediyesinde görevli Hizmet İş Sendikası Manisa Şubesinin yaklaşık 20 üyesi hakkında açılan kamu davasında karar açıklandı. Manisa 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın 5. Celsesinde mahkeme heyeti sendika üyesi yaklaşık 20 kişinin beraatına hükmetti.

Manisa'da haklarında kamu davası açılan Hizmet İş Sendikası Manisa Şubesinin yaklaşık 20 üyesinin yargılandığı kamu davasında mahkeme heyeti tüm sanıkların beraatına karar verdi.

Manisa 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ve tüm üyelerinin beraatıyla sonuçlanan kamu davası hakkında bir değerlendirmede bulunan Hak İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil şunları söyledi: "Yunusemre Belediyesinde görevli Hizmet İş Sendikası Üyesi çalışanlarımızda içerisinde bulunan kamu davası üyelerimizin lehine sonuçlanmıştır. Haklarında kamu davası açılan yaklaşık yirmi üyemizin yapılan yargılama neticesinde beraatlarına karar verilmiştir. Uzun süren yargılama sürecinde bizzat dava sürecini yakinen takip eden Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanımıza, Yönetim kurulumuza, hukuk dairemize bizleri yalnız bırakmadıkları için Manisa Şube Başkanlığımız olarak teşekkür ediyorum." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı