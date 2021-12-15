Hizmet-İş Sendikası Ordu Şubesi'nin 2. Genel Kurulu yapıldı

ORDU (AA) - Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, "Çalışanlarımızın bu dönemde yaşadığı krizin etkilerinin işverenlerimiz tarafından, hükümetimiz tarafından ortadan kaldırılmasına dönük yeni tedbirler uygulanması lazım." dedi.

Bir otelde gerçekleştirilen Hizmet-İş Sendikası Ordu Şube Başkanlığı 2. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Öz, sağlık ve belediye çalışanlarının Kovid-19 sürecinde canları pahasına hiçbir hizmeti aksatmadan çalıştığını söyledi.

Öz, bu süreçte hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bu pandemi sürecinin içerisinde bir bedel ödemekten söz ediyorsak öncelikle sağlık ve belediye çalışanlarımız, yerel yönetim çalışanlarımız bu bedeli ödedi. Dolayısıyla bugün pandemi sürecinden sağlık boyutuyla büyük oranda çıktığımız bir dönem ama pandemi sürecinin de başka bir boyutunu yaşadığımız, ağırlığını hissettiğimiz bir dönem." diye konuştu.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmede bulunan Öz, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık boyutuyla aşılama kampanyasıyla süreci aştık ama ne oldu? Şimdi dünyada bütün piyasalar açıldı. Pandeminin başka bir faturasını ödüyoruz şu anda, ekonomik faturasını ödüyoruz. Pandemi süreciyle beraber bütün paketlenmiş olan ekonomik hareket yeniden canlanmaya başladı. Şimdi Türkiye'nin ihracatı patladı. İçeride üretilen ne kadar ürün varsa büyük oranda dışarıya tırlarla ihraç ediliyor ama içeride ne oluyor? İçeride başka bir şey oluyor şu anda. Yine çalışanlar, bu ekonomik kriz, yüksek enflasyon, ihracatın ve döviz artışının meydana getirdiği etkiler nedeniyle başka bir fatura ödüyoruz. Yani emekçiler, burada bulunan, bulunmayan 15 milyon kayıtlı emekçi başka bir faturayı ödüyor. Bu da pandemi sürecinin küresel krizin etkileriyle gerçekleşen bir şey. Bu bizim içeride yaşadığımız, Türkiye'nin merkezinde, Türkiye'yle alakalı bir kriz değil. Uluslararası bir kriz."

Hüseyin Öz, hala bir kısım ülkelerin ekonomilerinin çalışmadığını, işlemediğini ve üretemediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Örneğin Çin, dünyanın en büyük tedarik zincirinin başında olan ülke. Şu anda kriz öncesi, pandemi süreci öncesinde ürettiği hızla dünyanın ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Niye? Çarkları durdu, bazı üreticileri de orayı terk etti. Şimdi o Çin'de üretim sektörünün içerisinde yer alanlar Çin'i terk ediyor, çünkü ulaşım çok etkin bir faktör haline geldi bu dönemde. Türkiye dahil yakın bölgelerde yatırım yapmaya başladılar. Dolayısıyla bu yeni dönemde pandemi sürecinin içerisinde fatura ödeyen emekçiler yeni dönemle beraber ekonomik krizin de faturasını öder hale geldiler. Onun için bu yeni dönemde konuşmamız gereken başka şeyler var. Çalışanlarımızın bu dönemde yaşadığı krizin etkilerinin işverenlerimiz tarafından, hükümetimiz tarafından ortadan kaldırılmasına dönük yeni tedbirler uygulanması lazım."

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın çevrim içi bağlantıyla konuşma yaptığı genel kurula, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Keskin ve Halil Özdemir, Hizmet-İş Sendikası Kurucu Başkanı Hüseyin Tanrıverdi de katıldı.

AA / Eyüp Elevli - Ekonomi Haberleri

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