Hizmet-İş Sendikası'ndan Nazik Ziyaret - Haberler
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Hizmet-İş Sendikası'ndan Nazik Ziyaret

Habermetre - Haberler | Toplum
Hizmet-İş Sendikası'ndan Nazik Ziyaret

Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Sarı'ya nazik ziyaretleri ve anlamlı hediyeleri için Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sn. Halil Özdemir, Hizmet-İş Sendikası Amasya Şube Başkanı Sn. İsmail Pazar ve Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanı Sn. Gökhan Demircioğlu'na teşekkür ederiz.

AMASYA (Habermetre) - Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Sarı'ya nazik ziyaretleri ve anlamlı hediyeleri için Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sn. Halil Özdemir, Hizmet-İş Sendikası Amasya Şube Başkanı Sn. İsmail Pazar ve Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanı Sn. Gökhan Demircioğlu'na teşekkür ederiz.

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