Hizmet-İş Sendikası'ndan İETT sürücülerine yapılan saldırılara kınama
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Hizmet-İş Sendikası'ndan İETT sürücülerine yapılan saldırılara kınama

25.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:05

Hizmet-İş Sendikası İstanbul 2 Nolu İETT Şube Başkanlığı, İETT şoförlerine yapılan saldırıları kınadı.

Hizmet-İş Sendikası İstanbul 2 Nolu İETT Şube Başkanlığı, İETT şoförlerine yapılan saldırıları kınadı.

Sendika üyeleri, Kağıthane'de oğluyla birlikte darp edilen İETT şoförü Eyüp Durgun ile Kartal'da saldırıya uğrayan Zafer Koç'a yapılan saldırıları kınamak için İETT'nin Ayazağa'da bulunan garajında bir araya geldi.

Hizmet-İş Sendikası İstanbul 2 Nolu İETT Şube Başkan Yardımcısı Abdulkadir Ayhan, toplanan sendika üyeleri adına yaptığı açıklamada, İETT şoförlerine yönelik şiddetin son bulmasını istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"İşi ve derdi insanları evine ve işine güvenli bir şekilde ulaştırmak olan şoför arkadaşlarımızın İstanbul trafiğinin yoğun ve stresli ortamı içerisinde şiddette maruz kalmaları bizleri derinden üzmüştür. Görev başındaki şoförlere yönelik saldırılar, sürücü arkadaşlarımızla birlikte yolcuların da canını tehlikeye atmaktadır."

Sendika üyeleri Kartal'da bulunan garajda da saldırıyı kınadı.

Hizmet-İş Sendikası'ndan İETT sürücülerine yapılan saldırılara kınama
Hizmet-İş Sendikası'ndan İETT sürücülerine yapılan saldırılara kınama
Hizmet-İş Sendikası'ndan İETT sürücülerine yapılan saldırılara kınama
Hizmet-İş Sendikası'ndan İETT sürücülerine yapılan saldırılara kınama

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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