Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesinden TSKGV'ye bağış

05.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:52

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı, Bahar Kalkanı Harekatına katılan Mehmetçiğe destek için Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağışta bulundu.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, sendikanın mart ayı temsilci toplantı giderleri ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılacak giderleri Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışlandı.

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik, şunları kaydetti:

"Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı olarak mart ayında yapacağımız temsilci toplantısının bütçesini temsilcilerimiz ile istişare ederek Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışta bulunmayı kararlaştırdık. Kadın komitemizde görev yapan arkadaşlarımız da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yapacakları harcamaların bedellerini bağış yapmak isteyince bizler de her iki harcama bedellerini bağışta bulunma kararı aldık. Tüm üyelerimizin ve kadın çalışanlarımızın gönülleri ve yürekleri Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Bahar Kalkanı Harekatına katılan Mehmetçiğimizle birlikte."

Çelik, Hizmet-İş Sendikası Kadın Komite Başkan Yardımcısı Ayşe Konur ve Kayseri Şube Disiplin Kurulu üyesi Esra Özbaldöktü eşliğinde Kayseri Vakıfbank Bölge Müdürlüğünde bağış hesabına paranın yatırıldığını bildirdi.

Bahar Kalkanı Harekatında yerli silahların öneminin bir kez daha anlaşıldığını da vurgulayan Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına silahların gelişmesi için bağışta bulunulduğunu ifade etti.

Kaynak: AA